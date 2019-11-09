Меняется порядок движения на столичной ул. Т.Нарбуто

Из-за реконструкции дождевой канализации в Вильнюсе временно меняется порядок движения на ул. Т.Нарбуто. На разделительной полосе будет оборудована зона проведения технических работ, поэтому с 16 ноября будет ограничена допустимая скорость. Автомобили, которые едут из Пилайте в сторону центра и поворачивают на ул. Салтонишкю (в сторону ТЦ Panorama), будут направляться в дополнительную полосу по другую сторону разделительной полосы.

Реконструкция дождевой канализации на этой улице проводится, чтобы избежать ее затопления во время ливней.

"Мы должны не только вовремя и качественно выполнить работы, но и обеспечить безопасность рабочих", – сказал директор ЗАО Grinda Кястутис Вайцекютис.

Основные перемены на ул. Т.Нарбуто с 16 ноября:

на разделительной полосе оборудуют зону, на которой будет работать необходимая техника;

на участке от пешеходного перехода ул. Стумбру-Эрялю до ул. Салтонишкю (в обоих направлениях) скорость транспорта ограничена до 40 км/ч; автомобили, которые едут из Пилайте в сторону центра и поворачивают на ул. Салтонишкю (в сторону ТЦ Panorama), будут направляться в дополнительную полосу по другую сторону разделительной полосыe;

жителям, которые едут в сторону центра, рекомендуют выбирать маршрут через проспект Лайсвес, ул. Селю и Кястучё, или Гележинё Вилко и Укмергес.

Реконструкцию планируют завершить к 2021 году. Ее предварительная стоимость – 5,14 млн. евро.