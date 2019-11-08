Рядом с выставочным центром Litexpo запланирован огромный комплекс зданий

ЗАО Via sportas, принадлежащее группе компаний Helios, в столице Литвы на ул. Пароду, 1, планирует построить комплекс зданий жилого и коммерческого назначения, в него планируют инвестировать около 24 млн. евро, пишет vz.lt.

В техническом проекте сказано, чо на участке площадью 2,4 га в два этапа планируют построить комплекс зданий общей площадью 31 700 кв. м, надземная часть комплекса составит 22 500 кв. м.

Сейчас на этом участке стоит магазин ElektroMarkt Bazė, который намерены снести на втором этапе работ.