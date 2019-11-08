Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже

Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, то ее ждет штраф на сумму 100 млн. евро, утверждает старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

"Вообще, наверное, надо учитывать, что Литва - одна из немногих стран ЕС, в которой нет никакого налога на загрязняющие окружающую среду автомобили. И этот налог вводят, чтобы в ближайшие 10 лет мы не получили штраф и не надо было за это загрязнение всем платить из бюджета. А штрафы достигают 100 млн. евро в год", – сказал экономист.

По словам Мачюлиса, налоги, о которых говорят - небезосновательные и это лишь первые шаги в борьбе с загрязнением.

"Такой налог появляется в силу ясных причин и международных обязательств Литвы. То, что происходит сейчас - это мягкое налогообложение, по сравнению с тем, что наблюдается в других странах ЕС, это компромисс, цель которого - не вызывать недовольства в обществе. Это, наверное, первая попытка как-то ввезти налоги на загрязнение", – сказал он.

Однако Мачюлис сказал, что пока на какой-то результат рассчитывать не приходится.

"В краткосрочном периоде такой налог не будет иметь никакого влияния, поскольку это налог, который платят при регистрации. Те, кто пользуется загрязняющими окружающую среду автомобилями, будут на них ездить и дальше. Но идея такого налога – побудить жителей, приобретающих новый или подержанный автомобиль, подумать не только о цене, цвете, но и о том, насколько он загрязняет окружающую среду. И таким образом будет меняться автопарк в Литве. Естественно, что какой-то явный эффект может появиться лет через 10", – сказал экономист.

"По этой причине страны, которые хотят быстрее достигнуть эффекта, платят не налог на регистрацию, а годовой налог. Об этом Литва не думает", – прибавил он.

На вопрос о том, что в публичном пространстве говорят, что этот налог больше всего коснется малообеспеченных людей, Мачюлис сказал, что это не так.

"Это в Литве существует такой миф, что и у небогатых людей есть в Литве автомобили. Очень много жителей Литвы пользуется общественным транспортом. (..) Поэтому самые неимущие не почувствуют никакого вреда, тем более что установлена высокая планка, указано, какие автомобили не будут облагаться налогами.

Вообще, если автомобиль необходим человеку, живущему далеко от общественного транспорта, то он всегда может приобрести менее мощный автомобиль, который не будет облагаться налогами. Поэтому аргумент, что пострадают малоимущие люди, у которых нет возможности пользоваться общественным транспортом, вводит в заблуждение и с учетом того, как конструируется налог, он коснется не тех, у кого мало денег", – считает экономист.

DELFI писал, что лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис в конце октября упоминал о новой версии налога на автомобиль.

Депутат Валюс Ажуолас должен был представить новый вариант налога 7 ноября, но потом этот процесс отложили до следующего пленарного заседания парламента.

В новой версии есть и таблица налогов. Сумма будет зависеть от выбросов CO2. Предлагаемые налоги – намного ниже: например, максимальный налог на автомобиль с дизельным двигателем - 760 евро (ранее предлагалось 1400 евро).