Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали

Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе. Жителей Литвы эта возможность заинтересовала, однако журналист DELFI Ориюс Гасановас предупреждает, что перед такой поездкой надо вооружиться терпением и хорошо подготовиться. Ведь даже рекламируя водку, россияне говорят: "Умом Россию не понять".

Грубое общение, никаких улыбок, специально злят или даже оскорбляют – к такому отношению должен быть готов всякий, отправляющийся в Санкт-Петербург. Особенно если вы не владеете русским и будете всем говорить, что вы - из Литвы.

Я верю, что в Санкт-Петербурге живет миллион вежливых и воспитанных людей, но в сфере обслуживания ситуация плачевная.

Журналист портала впервые посетил город на Неве летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу. Тогда по городу ездили автобусы-туалеты, такого журналисту больше нигде не доводилось видеть.

Летом 2018 года в городе не было мусора, на каждом углу дежурили полицейские. А таксисты шутили, говоря, что городские власти куда-то вывезли всех бродяг. Но чемпионат прошел, автобусы-туалеты уехали, Санкт-Петербург вернул свое истинное лицо. И бродяг.

С 1 октября жители 53 стран мира, в том числе и Литвы, могут ездить в Санкт-Петербург по электронной визе. Второй по величине город России называют самым красивым, историческим и культурным городом этой страны. Даже те, кто ругает Россию, признают величие Санкт-Петербурга.

Электронную визу можно заказать на сайте https://evisa.kdmid.ru. По-русски или по-английски надо ответить на вопросы. Указать цель поездки, время пребывания, место жительства и т.д. Важно: надо заранее бронировать номер в гостинице, гостевом доме или еще где-то, поскольку в анкете надо указать адрес. Многие бронируют первое попавшееся жилье, а потом отзывают бронь и заказывают что-то другое, попасть в Россию это не мешает.

Кроме того, надо иметь фотографию хорошего качества, которую загружают в вопросник. Визу выдают в течение 4 календарных дней. Надо точно указать даты прибытия и отъезда. Полученную визу надо распечатать. Срок действия визы 30 дней, а находиться в России по ней можно не дольше 8 дней. По такой визе нельзя поехать в Санкт-Петербург на поезде.

Из Вильнюса и Паланги на самолетах Airbaltic в Санкт-Петербург можно лететь через Ригу. На ноябрь-декабрь есть билеты туда и обратно за 133 евро.

Модернизированный в 2010 году аэропорт Пулково аккуратный и современный. Но порядок в нем отличается от привычных нам. Например, самолет встречают не только службы аэропорта, но и полиция. Полицейские стоят у трапа и осматривают каждого, спускающегося вниз пассажира. Если вы покажетесь подозрительным, у вас спросят, что вы намерены делать в Санкт-Петербурге или сколько денег у вас есть с собой?

Полицейские смотрят за порядком - в российских аэропортах запрещено делать фотографии. Если полицейский заметит, что ты сделал снимок, тебя призовут к порядку и заставят стереть фотографию. Поэтому селфи на фоне самолета в России лучше не делать.

Полицейские отличаются недовольным выражением лиц и не любят, когда им задают вопросы. Любопытные пассажиры им кажутся подозрительными.

Довольно строгие и таможенники, проверяющие паспорта и электронные визы. В Санкт-Петербурге они задают вопросы не только по-русски, но и по-английски. Процедура проверки в аэропорту может занять около часа.

Важно в аэропорту отключить роуминг, поскольку мобильный интернет с литовской сим-картой, будет стоить очень дорого. Стоит прямо в аэропорту купить карту местного оператора за 4-5 евро.

Мобильный интернет понадобиться для заказа такси. Услуги такси в Санкт-Петербурге дешевле, чем в Вильнюсе, но только в тех случаях, если пользуешься услугами компаний, вызывая машину по интернету.

Около аэропорта на пассажиров буквально "охотятся" таксисты, уверяющие, что довезут до города быстро и дешево. Но не верьте им, за поездку до центра придется заплатить 50 евро. Такси можно вызвать в специальном бюро в аэропорту, тогда поездка обойдется в 6-8 евро или по интернету (5 евро).

Uber в Санкт-Петербурге не действует, чтобы им пользоваться, надо скачать специальное российское приложение. Пришлось пользоваться Yandex taxi. Работает в Санкт-Петербурге и эстонская Bolt.

Почти все таксисты в Санкт-Петербурге - не местные. В основном это приезжие из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Чечни. Водители город знают плохо, поэтому надо знать точный адрес. За четыре дня пребывания в городе на Неве журналист заметил, что таксисты здесь злые и невежливые. Они не только не здороваются, но и не отвечают на элементарные вопросы.

Вот что удивило журналиста больше всего: когда проезжали мимо Исаакиевского собора, он спросил – "Что это?" Таксист повернулся, мрачно посмотрел и сказал: "Меня не интересует, что это". Был и другой случай. На вопрос, знает ли таксист какой-либо ресторан традиционной кухни, он ответил: "Пойди в магазин, найдешь, что поесть. Не знаю я здесь никаких ресторанов".

Если вы хотите посетить, например, Эрмитаж или другие известные музеи, то надо ехать в Санкт-Петербург в рабочие дни, когда очереди меньше. Самый большой поток туристов наблюдается с четверга и тянется до воскресенья. Если вы приедете на выходные, знайте, что больше всего людей в музеях бывает с утра, к вечеру поток иссякает.

Надо отметить, что дешевые и простые места проживания и общепита вас сильно удивят. Во многих таких местах работники отличаются не только невежливостью, но даже и хамством. Журналист провел эксперимент, вот так с улицы зашел в хостел-общежитие, предлагающий ночлег за 10 евро. Он спросил у администратора, точно ли цена 10 евро? Вместо того, чтобы сказать, что нет свободных мест, администратор стала смеяться и комментировать, что только "тупой" турист может вот так прийти с улицы и надеяться найти место. Такое отношение удивило.

В булочной "Булочная Ф. Вольчека 38" обслуживание тоже не порадовало. Продавщица, не здороваясь, спросила: "Ну, чего тебе дать?" Журналист сказал, чего хотел бы. Тогда она спросила, откуда он. Услышав, что из Литвы, она заявила: "Вы ведь там нашего языка не знаете, только по-английски говорите". Журналист ответил, что литовцы разные есть. А она в ответ: "Меньше вы там выделывайтесь".

Самый неприятный разговор ждал журналиста на рынке. Он общался с тремя продавщицами, которые во время перерыва пили водку. Женщины закусывали яблоком, хлебом и колбасой и казались счастливыми. На вопрос, можно ли их сфотографировать, они дали положительный ответ. Потом завязался разговор. Когда они узнали, откуда он приехал, женщины стали комментировать: "Так убежали от нас", "Вы там литовцы перестаньте играть в независимость, вы были и будете русскими".

Видно, "беленькая" подействовала на женщин, поэтому журналист прекратил беседу с этими выпивохами-коммунистками.

Журналист заметил, что рассказал о невежливых людях только для того, чтобы предупредить, что Россия другая, и люди там другие, не такие как в Италии, Испании, Германии или Англии. Когда вы едете в Россию, надо подготовиться, вооружиться терпением и помнить, что над вами могут посмеяться, узнав, откуда вы приехали.