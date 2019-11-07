Евростат: литовцы менее довольны жизнью, чем латыши или эстонцы

По последним данным Европейского статистического бюро, литовцы менее удовлетворены жизнью, чем латыши или эстонцы.

В 2018 году общее удовлетворение жизнью жителей Литвы в возрасте 16 лет и старше составило 6,4 пункта (по шкале от 0 до 11), говорится в данных, опубликованных Статистической службой Европейского союза (ЕС) в четверг.

В Латвии этот показатель составил 6,7 пункта, в Эстонии - 7 пунктов.

Личными отношениями литовцы довольны на 7,8 пунктов, финансовым положением - на 5,2 пункта, жители Латвии и Эстонии - 7,8 и 7,9 пункта, а также 5,4 и 5,9 пункта соответственно.

Более всего довольны жизнью в ЕС австрийцы (8 баллов), а менее всех - болгары (5,4).