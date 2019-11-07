В суд Венцкене привезли после 13 часов.

Полицейские разрешили журналистам сфотографировать задержанную.

Неринга Венцкене изменилась. Ее сын Каролис Венцкус уже говорил DELFI, что она поседела, у нее длинные волосы.

На вопросы журналистов Венцкене отвечать не стала, однако, увидев представителей СМИ, улыбнулась и пошла в здание суда. После 15 ч. Венцкене увезли из здания суда.

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Прокурор Дарюс Якутис сказал, что "атмосфера нормальная", однако заметил, что при решении вопроса продления ареста обратили внимание на то, что Венцкене почти 6 лет скрывалась в США.

Он заметил, что время нужно для завершения расследования, ознакомления подозреваемой с материалами расследования. На вопрос, опасается ли он, что Венцкене может быть освобождена из-под стражи, он ответил "да".

"Я вижу такую угрозу, поскольку человек больше 6 лет скрывался и может это делать снова", – сказал журналистам прокурор.

"На заседании я говорил о двух месяцах, столько надо для завершения расследования. Но это в основном касается процедур для завершения расследования, они зависят не столько от прокуратуры, сколько от подозреваемого, он должен ознакомиться с делом, писать прошения. Поскольку у нас есть практика, я и обратился с такой просьбой", – сказал Якутис.

Около здания суда стоит один мужчина, который выступает в поддержку Венцкене. Он принесли с собой плакаты. На одном из плакатов написано: "Стыдно судам, работающим на бандитский клан".

Мужчина сказал, что он один, поскольку другие боятся: "Сидят сложа руки у экранов и все".

"У меня рое детей, я пытаюсь сделать из них честных людей. Я это делаю, поскольку стараюсь ради моих детей, ради других детей", – сказал мужчина.

Он сказал, что останется у здания суда до принятия решения, а тогда будет думать, что делать дальше.

"Пока никто не знает, что будет дальше. Может, Нерингу отпустят, и пикеты не потребуются. А если нет, будем пытаться что-то делать, требовать. Я лично, делаю все один, я не являюсь членом какой-либо организации, партии. Я показываю людям, что и один человек может все сделать", – сказал мужчина.

Он стоял с плакатами и у здания прокуратуры, где ее допрашивали. Других участников пикета не было видно. У мужчины есть несколько плакатов, но стоит он один, поэтому не может передать плакаты другим людям.