Экс-судью Венцкене увезли из Каунасского участкового суда решение пока не озвучено

В четверг после обеда экс-судью Нерингу Венцкене доставили в Каунасский участковый суд, где решался вопрос назначения меры пресечения. Через несколько часов ее увезли из суда, однако решение суд вынесет только 8 ноября.

В суд Венцкене привезли после 13 часов.

Полицейские разрешили журналистам сфотографировать задержанную.

Неринга Венцкене изменилась. Ее сын Каролис Венцкус уже говорил DELFI, что она поседела, у нее длинные волосы.

На вопросы журналистов Венцкене отвечать не стала, однако, увидев представителей СМИ, улыбнулась и пошла в здание суда. После 15 ч. Венцкене увезли из здания суда.

Прокурор Дарюс Якутис сказал, что "атмосфера нормальная", однако заметил, что при решении вопроса продления ареста обратили внимание на то, что Венцкене почти 6 лет скрывалась в США.

Он заметил, что время нужно для завершения расследования, ознакомления подозреваемой с материалами расследования. На вопрос, опасается ли он, что Венцкене может быть освобождена из-под стражи, он ответил "да".

"Я вижу такую угрозу, поскольку человек больше 6 лет скрывался и может это делать снова", – сказал журналистам прокурор.

"На заседании я говорил о двух месяцах, столько надо для завершения расследования. Но это в основном касается процедур для завершения расследования, они зависят не столько от прокуратуры, сколько от подозреваемого, он должен ознакомиться с делом, писать прошения. Поскольку у нас есть практика, я и обратился с такой просьбой", – сказал Якутис.

Около здания суда стоит один мужчина, который выступает в поддержку Венцкене. Он принесли с собой плакаты. На одном из плакатов написано: "Стыдно судам, работающим на бандитский клан".

Мужчина сказал, что он один, поскольку другие боятся: "Сидят сложа руки у экранов и все".

"У меня рое детей, я пытаюсь сделать из них честных людей. Я это делаю, поскольку стараюсь ради моих детей, ради других детей", – сказал мужчина.

Он сказал, что останется у здания суда до принятия решения, а тогда будет думать, что делать дальше.

"Пока никто не знает, что будет дальше. Может, Нерингу отпустят, и пикеты не потребуются. А если нет, будем пытаться что-то делать, требовать. Я лично, делаю все один, я не являюсь членом какой-либо организации, партии. Я показываю людям, что и один человек может все сделать", – сказал мужчина.

Он стоял с плакатами и у здания прокуратуры, где ее допрашивали. Других участников пикета не было видно. У мужчины есть несколько плакатов, но стоит он один, поэтому не может передать плакаты другим людям.