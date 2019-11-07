ДТП на дороге Паневежис-Купишкис столкнулись грузовые автомобили, пострадали три человека

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Foto: Facebook

7 ноября, в 10.08 ч., по Единому номеру что в Паневежском районе, на дороге Паневежис-Купишкис, у деревни Карсакишкис, столкнулись 2 грузовых автомобиля. Есть пострадавшие.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали на станцию скорой помощи и в полицию. По данным полиции, пострадали три человека. Одного из них из автомобиля доставали пожарные-спасатели. Всех троих пострадавших доставили в больницу.

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