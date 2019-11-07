Уволен заведующий отделения Лаздинайской больницы, в котором работал покончивший с собой врач

7 ноября глава Республиканской вильнюсской университетской больницы Елена Куткаускене подтвердила порталу lrt.lt, что принято решение уволить главу Центра ортопедии и травматологии Нарунаса Порваняцкиса. Под руководством этого врача работал покончивший с собой в октябре этого года молодой врач.

После самоубийства травматолога его коллеги сказали, что причиной могло стать напряжение на работе.

"Я не хочу, чтобы об этом забыли. Мы знали об этой ситуации, знали, что ему трудно, что его терроризируют. Но мы не думали, что все настолько плохо. Конечно, он никогда не говорил, что хочет что-то сделать с собой. Он не мог просто так уйти с работы, ведь это престижная больница, кроме того, если уйдешь, не обязательно найдешь хорошую работу", - сказал друг покойного врача.

Пластический хирург Дарюс Яунишкис сказал, что психологическое насилие - распространенная проблема в окружении враче, но люди молчат, боясь лишиться работы.

"Это происходит по всей Литве, такие тикающие бомбы есть везде. Молодые врачи сталкиваются с моральным насилием, над ними публично смеются при пациентах, при других врачах, их терроризируют, и вот результат. Сильные выдерживают, но этот человек был слишком хорошим, интеллигентным, ранимым. Он не смог устоять перед этим бульдозером, который его раздавил. Кроме того, еще есть давление со стороны пациентов, у нас очень ответственная работа, мы работаем в нескольких местах, чтобы заработать на содержание семьи, появляется синдром хронической усталости. С ним сталкивается большинство моих коллег. Это прямой путь к самоубийству", – сказал Яунишкис.