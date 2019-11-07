Swedbank: экономический рост Литвы в этом году будет самым быстрым в странах Балтии

Swedbank, одна из крупнейших финансовых групп в странах Балтии, продолжает прогнозировать, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы будет самым быстрым в странах Балтии в этом году.

В последнем экономическом обзоре Swedbank экономические перспективы Литвы остались неизменными по сравнению с опубликованным в конце августа, в то время как показатели Эстонии и Латвии были снижены.

ВВП Литвы, согласно прогнозам, в этом году вырастет на 3,7%, прогноз ВВП Эстонии на этот год был понижен с 3,3% 3,2%, Латвии - с 2,8% до 2%.

Ожидается, что экономическое развитие Литвы в следующем году замедлится до 2%, а в 2021-м достигнет 2,5%. Согласно прогнозам, у Латвии прирост также составит 2% и 2,5% ВВП (прогнозы не изменились), рост экономики Эстонии ожидается в размере 2,1% (августовский прогноз - 2,3%) и 2,5% (прогноз не изменился).

Согласно последним оценкам Swedbank, среднегодовая инфляция в Литве составит 2,4% в этом году и 2,5% в 2020 г. (2,5% в августе). В Латвии инфляция ожидается на уровне 2,9% и 2,4% (прогнозы без изменений), в Эстонии - 2,4% и 2,3% (в августе прогнозировалось по 2,3%).

По оценкам экономистов Swedbank, уровень безработицы в Литве в этом и в 2020 году составит по 6,2% (5,7% и 6% соответственно в августе). В Латвии уровень безработицы должен составить 6,5% и 6,6% соответственно (прогноз без изменений), в Эстонии - 4,9% и 5,1% (прогноз без изменений).

Вероятностный рост средней заработной платы в Литве ожидается на уровне 8,3% в этом году и 6,1% в следующем году, в Латвии - 7,6% и 6%, в Эстонии - 7,5% и 6,5%.