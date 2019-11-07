Финансовый аналитик: налог на автомобили в Литве больше всего коснется небогатых людей

Налог на регистрацию автомобилей в Литве больше всего коснется несостоятельной части населения и ситуации на рынке автомобилей не изменит, считает финансовый аналитик литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас.

"Многое меняет. Во-первых, это кажется каким-то отчаянным действием - ввести налог любой ценой, но все заканчивается тем, что идея удаляется от принципа экологического налога. Надо понимать, что налог на автомобили, которые в первый раз регистрируют в Литве, означает, что загрязняющие окружающую среду автомобили, которые уже есть в стране, налогами облагаться не будут, они по-прежнему останутся на рынке. Мало того, они станут относительно более привлекательными нежели те, которые привозят из-за границы, может быть более новые и безопасные для окружающей среды", – сказал Дубниковас в передаче "Утренний эспрессо" на Žinių radijаs.

"В данном случае это увеличит время использования старых авто в Литве, которые здесь уже есть", – прибавил он.

По словам специалиста, этот налог критикуют все больше.

"Это напоминает отчаянную попытку ввести налог. Мало того, его еще немного уменьшают, значит сборы приблизятся к незначительной сумме. Говорят всего о 15 млн. евро. Этот налог критикуют все больше", – сказал аналитик.

По его словам, этот налог коснется несостоятельных людей.

"Надо понимать, что правящие нацелились на самых несостоятельных жителей, поскольку если привозят подержанные автомобили с мощным двигателем, которые загрязняют окружающую среду, скажем, 200 евро сверху за дорогой автомобиль на окончательной стоимости сильно не скажутся. Но если у человека денег немного, живет он в районе, хочет купить автомобиль за 1000-5000 евро, то для него такой налог это уже 10%-20% стоимости. Для таких людей этот налог будет ударом. Это решение кажется странным, поскольку нацелено на менее состоятельных жителей", – сказал Дубниковас.

Напомним, что правящие зарегистрировали новую версию налога на автомобили в Литве. Предлагают применять его только в отношении автомобилей, которые впервые регистрируют в Литве.

DELFI писал, что лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис в конце октября упоминал о новой версии налога на автомобиль.

В новой версии есть и таблица налогов. Сумма будет зависеть от выбросов CO2. Предлагаемые налоги – намного ниже: например, максимальный налог на автомобиль с дизельным двигателем - 760 евро (ранее предлагалось 1400 евро).