Премьер-министр Литвы о своей болезни: когда называют диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор

"Наверное, многие могут сказать, что, когда тебе говорят диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор... Потом начинаешь думать – сколько осталось, как все будет дальше, но это затягивается... Я рад, что в моем случае это длилось недолго... Я хочу поблагодарить мою семью, жену, маму, друзей, сотни людей, которые меня поддерживают, я даже не думал об их существовании..." – сказал в передаче "Час с Рутой" на LNK премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сейчас борется с онкологическим заболеванием.

В передаче политик признался, что, заболев, дал дочери обещание: "Я пообещал, и не только дочери, – я должен выздороветь. Я сказал, что должен, и я буду здоров. Все. Это гарантия. Никаких альтернатив нет".

В интервью Руте Микелкявичюте он признал, что, заболев, понял многое, о чем не задумывался, когда был здоров.

"Я понял, что уделял семье слишком мало времени. У меня жена очень сильная. И здесь она стала подспорьем..." – рассказал Сквернялис. Он не скрывал, что особенно много думали о том, как сообщить об этой ситуации обществу.

"Сообщение были вырвано из меня. Не так все должно было быть, но так защитили мою малолетнюю дочь, она все понимает, заходит в интернет", – сказал премьер.

Что касается реакции общества на его болезнь, Сквернялис признал, что он был удивлен. "Меня удивили люди, реакции от которых я не ожидал. Они приняли это как личное, поддержали, предлагали помощь. На отрицательные моменты не хочу смотреть – кто остался, я бы так сказал, со странными взглядами. Я понимаю, что ты можешь не любить политика, как человека, но в таких темах жизнь все расставляет по местам. Особенно, когда знаешь, что говоришь неправду, когда специально что-то делаешь или клевещешь, или придумываешь теории заговора, за это когда-то придет расплата, ведь кто-то все равно за этим наблюдает оттуда", – сказал Скверялис.

DELFI напоминает, что в конце августа премьер-министр рассказал журналистам, что у него диагностировали лимфому.

"Кажется, я сказал достаточно, и в первый, и во второй раз. Защита частной жизни не распространяется ни на меня, ни на мою семью. Не учитывают, что у меня есть малолетняя дочь, которая следит, смотрит телевизор. У меня есть пожилая мама, что поделаешь, такая видно у нас культура", - сказал премьер

"Чтобы удовлетворить ваше любопытство, могу сказать, что с тех пор, как я работал в полиции, ежегодно я проходил обследование у врачей. До этого я проходил комиссию в июле 2018 года, все было в порядке, как обычно. Я чувствовал себя замечательно. После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции – лимфома, первая стадия, она не распространилась, сейчас применяют лечение – иммунотерапия и химиотерапия", - сказал он.

На этой неделе Сквернялис по причине болезни два дня не работал. На это отреагировали и некоторые депутаты. Одни из них заявили, что премьеру надо больше внимания уделять своему здоровью, а не работе.

О своем состоянии и реакции на ситуацию премьер-министр рассказал в фейсбуке.

"Хочу поблагодарить тех, кто искренне озабочен состоянием моего здоровья. Для большинства из нас температура означает небольшую простуду, "выпью таблетку или чаю, и все пройдет". Но для человека с ослабленной иммунной системой (а химиотерапия это делает) все иначе: надо сразу же ехать в больницу, чтобы проверить, не инфекция ли это. Да или нет – могут оказать только тщательные исследования, которые и премьер проходит не в своем кабинете, а в больнице", – писал он.

Сквернялис отметил, что исследования показали, что инфекции нет, все в порядке.

"Поэтому пришлось несколько дней провести в режиме изоляции, сделали все анализы, они показали, что все в порядке. Инфекции нет, а температура поднялась как реакция на лекарства, которые используют при химиотерапии. Еще раз спасибо тем, кто искренне озаботился", – писал премьер в фейсбуке.

Отдельно он написал коллегам и политикам, которые разносят сплетни о тяжелом состоянии его здоровья.

"И отдельное слово "коллегам"-политикам, которые говоря о моем состоянии подшучивают, что "незаменимых полные кладбища" или разносят в парламенте сплетни, будто состояние премьер-министра тяжелое, лечение не помогает и т.д. Хочу их разочаровать: поминок не будет. Придется подкрепиться на каком-либо ином мероприятии", – иронизировал он.

"Видно, не всем дано понять, что такое этика, приличия, элементарная простая человечность. У нас у всех есть право на больничный, независимо от болезни. Всем добрым людям еще раз хочу напомнить: заботьтесь о себе и о своих близких. Любите их. Уделяйте время себе и своему здоровью, не обращайте внимания на второстепенные и незначительные вещи. Не портьте себе настроение и нервы из-за мелочей, которые иногда преподносят как нечто серьезное. До скорой встречи! "Главная" новость, я о ней едва не забыл – завтра возвращаюсь на работу", – порадовался Сквернялис.