Погода: в Литве будет тепло, но сыро

7 ноября погоду в Литве обусловит небольшой и малоактивный циклон, который идет на север вдоль восточного побережья Балтийского моря. В северных районах ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди.

В центральных и южных районах выглянет солнце, однако и там во многих местах пройдут дожди. Температура на севере сегодня будет 6–7 градусов, в центральных и южных районах 8–9, на взморье, в окрестностях Друскининкай и в Варене будет около 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков на северо-западе. Ветер успокоится, поэтому ночью прояснится, а утром ожидается туман. Ночь будет прохладной, но ниже 0 не опустится - 1–6 градусов тепла.

В пятницу днем погода улучшится: будет солнечно, дождя не ожидается. Температура в тени поднимется до 7–12 градусов, на солнце будет еще теплее.

В субботу к Литве приблизится очередной циклон. Увеличится облачность, вероятность осадков, усилится ветер. Температура ночью будет колебаться в пределах 3–8, днем поднимется до 7–12 градусов тепла.