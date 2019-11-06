Глава МИД Литвы: позиция России может быть "самым большим препятствием" для мира на Донбассе

Россия позиционирует себя как нейтральная сторона конфликта на Донбассе, хотя является его активной участницей, отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Позиция России является, наверное, крупнейшим препятствием для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" (общий проект "Голосу Америки" и "Радіо Свобода"), которое вышло в эфир 5 ноября, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Вероятно, самое большое препятствие в этом [мирном] процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально они такими не считаются", – сказал он.

Линкявичюс отметил, что Москва говорит о готовности содействовать переговорам, однако "на деле все происходит как раз наоборот".

"Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента [Украины Владимира Зеленского] решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет", – добавил глава МИД Литвы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Пристайко говорил, что Украина стремится к проведению нового саммита в середине ноября 2019 года. 30 октября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что говорить о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет только после верификации ОБСЕ отвода войск на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил 30 октября, что к встрече в нормандском формате Россия готова всегда.

3 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к "срочной" встрече в нормандском формате, если возникнет такая необходимость.