Представители бизнеса обвиняют власти Литвы в невыполнении обещаний

Ведущие бизнес-организации Литвы утверждают, что политики не соблюдают подписанное два года назад национальное соглашение, предусматривающие мораторий на повышение общего груза налогов для бизнеса, и предупреждают, что будут следить за принятием бюджета, а также будут решать, участвовать ли и далее в этом соглашении.

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис утверждает, что нельзя поспешно вводить новые налоги без тщательного их обсуждения.

"По поводу чего в наибольшей степени обеспокоен бизнес, что до завершения первого года налоговой реформы уже предлагается менять законы (...) Действуют ли в этом государстве соглашения, подписанные социальными партнерами? Нормально ли повышать налоги для работающих людей и бизнеса, когда совершенно не пересматривается то, как эти налоги тратятся?", – заявил Р. Даргис на пресс-конференции в среду.

Председатель правления форума инвесторов Investors' Forum, адвокат Роландас Валюнас подчеркивает, что не выполнение соглашений "ведет к недоверию". Он надеется, что ни одна из организаций не покинет национальное соглашение.

"Это одна из наших последних попыток, если не последняя, убедить политиков в том, что социальные соглашения очень важны", – сказал Р. Валюнас.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус утверждает, что нынешнее соглашение действует, а меняющаяся в данный момент ситуация становится опасной.

"Налог на банки, который возможно нарушает Конституцию, и тому подобное, но все равно продвигается. Мы слышим о различных инициативах, многие из них предвыборные, которые исходят от отдельных членов сейма. Жаль, что мы не видим весового центра, который бы выполнял роль баланса разумности, проводил анализ этих вещей, это может стать очень опасным (...) Социальному диалогу может быть нанесен огромный вред", – сказал В. Суткус.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас отмечает, что принятие бюджета может определить судьбу и национального соглашения, и дальнейшего сотрудничества с властями. По его словам, бизнес-организации обсуждали возможности при необходимости выйти из соглашения.

Р. Валюнас предупредил, что планируемые налоговые инициативы, по его данным, уже сеют сомнения среди потенциальных инвесторов.

По словам представителей бизнеса, предлагаемые налоговые изменения противоречат ожиданиям бизнеса и населения в вопросе стабильности налоговой системы и сокращения налогового бремени, связанного с трудовыми доходами, существенно сокращают привлекательность страны для новых инвесторов.

Правящие предлагают обложить налогами активы коммерческих банков и обороты крупных торговых сетей.