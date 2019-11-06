Премьер-министр Литвы: большой вопрос, останусь ли я в политике

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не комментирует появившиеся в СМИ слухи о том, что на ближайших парламентских выборах он будет участвовать с партией соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса. Он подчеркнул, что пока вообще не может с уверенностью сказать, продолжит ли он политическую карьеру.

"Я пока вообще не определился в вопросе моего политического будущего. Вопрос в том, останусь я политиком или нет", – сказал он журналистам.

На вопрос, с кем он связывает свое будущее, премьер сказал, что если возникнет такой вопрос, то в первую очередь его взоры обратятся на Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

"Когда я определюсь, тогда приму решения, в первую очередь буду рассматривать союз с "крестьянами", – сказал он о будущих политических партнерах.

О возможном сотрудничестве Сквернялиса с соцдемами объявил портал lrt.lt.

DELFI напоминает, что после президентских выборов, на которых Сквернялис занял третье место, не попав во второй тур, в Центре регистра было резервировано название новой партии, которое звучит как лозунг предвыборной кампании премьер-министра. Эта информация вызвала пересуды о том, что, возможно, Сквернялис может принять участие в парламентских выборах самостоятельно.

Премьер-министр Сквернялис критические оценил политиков и политических обозревателей, которые заявили, что из-за болезни он не может оставаться на своем посту. Он сказал, что чувствует себя хорошо и надеется на этой неделе завершить курс химиотерапии.

"А как вам кажется? Хорошо себя чувствую. Мне очень жаль, это низко, я думал, в стране моральное дно достигнуто, оказывается, нет, по мнению некоторых "обозревателей", ваших коллег и политиков", – сказал он.

"Мы наблюдаем пример дискриминации человека, человека большого онкозаболеванием. Если бы я заболел гриппом или простудой и не вышел на работу в понедельник-вторник, было бы все в порядке. Но поскольку мне нужно было пройти обследование, которое нельзя пройти в правительстве, я взял больничный, который мне полагается, тот тут поднимают проблему и говорят, надо уволить премьера", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что эта история и критика со стороны других людей из-за его проблем со здоровьем показывает каждому работодателю, что онкобольного надо увольнять.

"Кто-то меня и психически нездоровым назвал. (…) Это показывает уровень нашего общества, я понимаю общество. Это жалко, я на самом деле хорошо себя чувствую и надеюсь на этой неделе завершить курс химиотерапии. А там посмотрю, чего хочу", – сказал он.

Он критиковал о мнение о том, что он должен покинуть пост. Об этом заявил доцент университета им. Миколаса Рёмериса Виргис Валентинавичюс. Премьер задался вопросом, является ли такая позиция позицией всего вуза.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Сквернялис на этой неделе отменил встречу с премьером Норвегии.

Летом этого года стало известно, что премьер-министр Литвы болен лимфомой.

Президент Гитанас Науседа издал декрет, согласно которому Сквернялис до 8 ноября может находиться на больничном.