В Англии суд рассматривает дело о жестоком обращении с эмигрантами из Литвы

Ливерпульский суд рассматривает дело Риты Яблонскайте и Робертаса Ряпшиса из Падгейта, которых обвиняют в нелегальной доставке в страну двоих граждан Литвы и превращения их в рабов, сообщает портал www.warringtonguardian.com.

Яблонскайте и Ряпшис сознались в том, что занимались торговлей людьми, однако отрицали обвинения в том, что содержали их в рабстве. Судья вынесет приговор по этому делу в декабре 2019 года.

Слушания по делу длились две недели. В суде выяснилось, что Яблонскайте и Ряпшис из Падгейта привезли в Англию из Литвы бездомного, пообещав ему платить 100 фунтов стерлингов, кормить его, покупать ему сигареты и предоставить ему жилье за то, что он будет убирать у них дома

Мужчина, который приехал в Англию на микроавтобусе в июне 2017 г., был доставлен в дом в Орфорде, его поселили на чердаке. После Рождества пара сменила место жительства и переселила своего "раба" в шкаф под лестницей. Ему дали матрас, подушку и одеяло.

Утверждают, что обвиняемые полностью контролировали работу 50-летнего мужчины и его финансы: они брали кредиты, предоставляя его личные данные, открыли на его имя несколько счетов, которые использовали для пополнения счетов мобильных телефонов, оплаты штрафов за нарушение ПДД, покупку горючего и оплату муниципальных счетов.

Поскольку 50-летний мужчина не владел английским и у него не было никакого имущества, за исключением мобильного телефона, который он нашел на рабочем месте – он работал в компании, которая занимается переработкой отходов, и пакета со старинными монетами.

Он прожил с обвиняемыми около года, а в марте 2018 г. "вырвался из неволи и ушел". Тогда мужчина связался с посольством Литвы.

Яблонскайте сказала, что встретила "мужчину в Уоррингтоне и пожалела его, поскольку шел дождь, а у него не было жилья", а потом якобы помогла ему найти работу и открыла ему несколько счетов в банках.

В июне 2018 г. она помогла приехать в Великобританию гражданке Литвы. Опять-таки из жалости, поскольку у той "на родине были серьезные проблемы".

В августе 2018 года mполиция наведалась в дом к Яблонскайте и Ряпшису и обнаружила там 51-летнюю эмигрантку, которая работала в клининговой компании 34-летней Яблонскайте и убирала у нее дома.

Утром женщине давали кофе и сигарету, вечером обычно есть ей не давали. Женщина часто плакала от голода, она похудела с 73 до 62 кг.

29 октября 2019 года Яблонскайте признала свою вину в двух эпизодах торговли людьми.

31-летний Ряпшис сознался в одном эпизоде торговли людьми.

ба они отрицают, что держали пострадавших в рабских условиях.