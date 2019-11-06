На улице Укмергес в Вильнюсе меняется порядок движения: полоса А - не только для общественного транспорта

Эгле Гирдяните , ru.DELFI.lt

Ukmergės gatvė Vilniuje Foto: Robertas Narmontas

В начале октября этого года Вильнюсский муниципалитет сообщил, что на одной из самых оживленных артерий города – улице Укмергес – меняется порядок движения. Тогда сообщалось, что полоса A будет предназначена исключительно для общественного транспорта, а электромобили, такси и авто с 4 и больше пассажирами будут ездить в общем потоке. Однако новый порядок действовал недолго. Порядок снова меняется.

Вильнюсская мэрия подтвердила, что по полосе A смогут ездить и электромобили. Мэрия указала, что это пилотный проект, поэтому по-прежнему будут анализировать ситуацию. Статьи по теме: Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться В Литве проверят внимательность водителей: оборудуют первые дорожные знаки с изменяющимися сообщениями "Мы будем наблюдать за скоростью общественного транспорта, поведением водителей легковых автомобилей и количеством нарушений ПДД в этих полосах", – сказал глава отдела по организации движения Томас Камайтис. Он заметил, что исследования Susisiekimo paslaugos показали, что в рабочие дни по ул. Укмергес (в направлении центра) проезжают около 15 000 пассажиров общественного транспорта, а по полосе A в часы утреннего пика проезжают около 600 нарушителей. "Полиция контролирует движение, опоздание транспорта сократилось в два раза, скорость движения автобусов увеличилась на 10-30%. Эти нарушения ПДД фиксируют специальные радары и установленные в автобусах и троллейбусах видеорегистраторы и видеокамеры. Однако этот механизм контроля недостаточный, он не гарантирует слаженную работу общественного транспорта и сокращение числа нарушителей", – сказал Камайтис. Он подчеркнул, что новые результаты проанализируют через месяц, потом будут решать, менять ли порядок еще раз. Специалист напомнил, что цель этого пилотного проекта - открыть путь перед общественным транспортом, чтобы пассажиры быстрее достигали цели поездки.

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: