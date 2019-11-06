Трагическое ДТП в Паневежском районе: погиб водитель микроавтобуса

ru.DELFI.lt

В среду утром, в 7.37 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Паневежском районе, у хутора Шаркинес, на дороге Паневежис-Шяуляй, столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

По сведениям полиции, на повороте микроавтобус Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На месте погиб водитель микроавтобуса (1988 г.р.). Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

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