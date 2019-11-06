Армяне полюбили Литву и открыли ресторан: есть одна проблема – работники

Между Укмерге и Вильнюсом, у дороги находится кафе и мотель, под названием Suzana. Этот ресторан, находящийся рядом с Ширвинтай, принадлежит армянам Сузане и Грацику Симонянам, которые приехали в Литву 25 лет назад. "Сегодня здесь, в Литве, наш дом", – сказала женщина и пригласила к себе в гости.

Журналист DELFI посетила Ширвинтский район, где встречался с местными предпринимателями.

В мотель Suzana журналист попала вечером.

"Мы начали этот бизнес 18 лет назад, а в Литве живем 25 лет", – рассказала по-литовски Сузана и прибавила, что они приехали из Армении, поэтому любят вкусно поесть, отсюда и решение открыть ресторан.

Сузана рассказала, что 25 лет назад ее муж учился в Риге, потом вернулся в Армению, забрал ее и они уехали в Латвию.

"Мы вместе уехали в Ригу, потом переехали к друзьям в Литву", – рассказала женщина.

Сначала они работали в другой сфере, а потом решили начать свой бизнес.

"Мы узнали, что здесь (где сейчас находится ресторан) продают землю, поэтому ее купили. Сначала ничего не делали, а потом решили открыть ресторан, дом построил муж с рабочими", – рассказала Сузана.

В семье трое детей, младшему 13 лет, старшие уже взрослые, они тоже живут в Литве.

"Я привезла его сюда, потому что мало бываю дома, редко вижу. Утром ухожу, а поздно вечером возвращаюсь. Это очень тяжелый бизнес, поскольку всегда надо быть здесь, я хозяйка, все поэтому иначе", – сказала Сузана.

В ресторане подают блюда армянской кухни, но это не значит, что там нет цеппелинов или макарон.

"Мы находимся у дороги, поэтому нам надо быстро накормить людей, приспосабливаться к их требованиям", – сказала она.

На вопрос, где она училась, и связано ли ее образование с общепитом, Сузана ответила: "Готовить умеют во всех армянских семьях. Дети видят бабушку, потом родителей. Нет армянина, который не умеет готовить, или хотя бы мариновать шашлык. Ребенок родится и видит, как это делают родители", – рассказала она и похвалила младшего сына, который уже знает, как готовить маринад для шашлыка.

Грацик - то же не повар. Он учился в Полицейской академии, но эта специальность пришлась ему не по нутру, поэтому и появилась идея своего бизнеса.

Сузана заметила, что сохранить кафе на протяжении 18 лет - нелегкая задача. "Трудно, никому не пожелала бы такой бизнес. Многие говорят сыну: "Вот, Даниэль, будет у тебя бизнес твоих родителей", а я говорю, дай Бог, чтобы он чем-то другим занимался. Тяжело. Особенно сейчас, потому что сложно найти хороших работников", – сказала она и заметила, что трудно найти хорошего повара.

Людей вечером в рабочий день в заведении немного. Но в этом здании находится не только кафе, но и модель, банкетный зал.

Сузана сказала, что банкеты проводят нередко, но ведь всех денег не заработаешь.

На вопрос, часто ли она ездит на родину, в Армению, Сузана ответила, что последний раз была там 3 года назад.

"Сейчас там очень красиво. А когда вижу по телевизору... но туда хочется в гости, жить хочу здесь. Здесь моя работа, мои внуки – все здесь", – сказала Сузана.

Это муж придумал назвать заведение именем супруги.

"Когда мы работали на другой работе, у нас был клиент, который приходил и пел: "Ой Сузана, сердце мое" (Oi Suzana, širdis mano). А потом мы решили, назвать так наш ресторан, чтобы люди знали, что мы перебрались сюда. Это была идея моего супруга", – сказала Сузана.