Две литовские компании проводят эксперимент: ввели 6-часовой рабочий день

Две действующие в Литве компании Valandinis и Engineer год назад начали эксперимент – сократили рабочий день с 8 до 6 часов. Прошел год. Представитель компании убежден – эксперимент удался, он предлагает следовать их примеру и другие компании.

В сентябре прошлого года компании, предоставляющие услуги проектирования и монтажа инженерных сетей зданий, решили провести эксперимент и работать не с 8 до 17, а с 9 до 16 часов, зарплаты у работников не меняли.

Представитель компаний Valandinis и Engineer Юрий Ланецкий рассказал, что компании намерены понемногу идти к дальнейшему сокращению рабочего дня.

"Сокращение рабочего дня с 9 до 16 ч. оправдало себя больше чем на 100%. У нас увеличилась прибыль, мы стали счастливее, это хорошо действует, все этим пользуются. В марте мы планировали сократить рабочий день еще, но не сделали этого. (…) Сами работники сказали, что не готовы к этому. Руководство выступало за сокращение, но руководители среднего звена поосторожничали.

Сейчас около 15 ч. у нас в офисе людей не остается. До сих пор два года мы работали в сокращенном режиме, но неофициально. Просто так получалось. Сейчас мы сами делаем работу, знаем, что никому мы не нужны, и идем домой", – сказал DELFI Ланецкий.

По данным "Содры" за сентябрь, в компании Valandinis работают 7 человек, а Engineer – 16. Средняя зарплата в Valandinis в сентябре была 1455, а в Engineer – 1564 евро "на бумаге".

Ланецкий сказал, что коллектив у них небольшой, поэтому люди сработались, им хочется прийти ан работу, побыть вместе.

"Возможно, если бы мы, как планировали, сократили бы рабочий день до 4 часов, то людям нечего было бы делать", – сказал ланецкий.

Кроме того, работники компании могут сами составлять график под себя.

Например, в Engineer часть работников работает с 7 до 14 ч., другие с 9 до 16 ч. В компании Valandinis одни работают с 9, но бывает, что работает кто-то с 13 до 19 ч.

Ланецкий считает, что к такому режиму должны переходить все компании.

Эти перемены не сказались на отпуске и на зарплатах работников.

Ланецкий заметил, что его цель - перейти к 4-часовому рабочему дню.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что согласен с тем, что рабочий день надо сокращать, но об этом должны говорить все страны, чтобы не страдала конкурентоспособность.

Он привел в пример Францию, где рабочий день сокращали до 35 часов в неделю, однако отказались от этого, поскольку компании утратили конкурентоспособность.

По словам Маурицаса, наилучший путь для Литвы - гибкий рабочий день, возможность посещать курсы, повышать квалификацию, такая возможность будет привлекательно для работников.

"Нужна гибкость, нужно доверие, чтобы гибкость не стала возможностью использовать работника", – сказал экономист.

Однако Маурицас сказал, что нельзя однозначно утверждать, что сокращение рабочего дня повышает продуктивность, но все же такое мнение бытует. Поэтому в будущем будут дискуссии на эту тему. Но быстрого решения тут не будет.