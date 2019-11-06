В последние дни октября в президентском дворце состоялся форум-дискуссия, организованный супругой президента Дианой Науседене, на нем обсуждали вопрос человеческого достоинства. Директор компании по исследованию общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис на форуме поделился статистическими данными, сделав доклад на тему "Насколько жители Литвы довольны своей жизнью и уровень их доверия к государству".
Гайдис сказал, что жители Литвы довольны своей жизнью, если сравнивать с данными, полученными 20 лет назад.
"20 лет назад Литва по этому показателю была на последнем месте в Европе, как и по многим другим показателям. Сейчас своей жизнью довольны 80% людей, результат неплохой, он стабильный. Ниже этот показатель был только во время экономического кризиса в 2009 году", – сказал DELFI Гайдис.
Падение до 66% было и весной 2016 года. Тогда исследование проводили сразу после скандала с коррупцией в парламенте, в эпицентре которого оказался депутат Элигиюс Масюлис.
По мнению директора Vilmorus, это и могло стать причиной падения. Весной этого года Vilmorus фиксирует рекордный уровень доверия государству и удовлетворенности своей жизнью – 80% жителей довольны своей жизнью.
По словам Гайдиса, в разных культурах это довольны или нет имеет свое значение. В июне 2019 года появились данные "Евробарометра", которые показали, что Литва занимает 20 место по этому показателю. Такой же показатель в Латвии. Больше всего своей жизнью довольны датчане – 98%, меньше всего – болгары (48%).
Актуальные для Литвы проблемы были зафиксированы во время расследования уровня коррупции, заказанного Службой спецрасследований (ССР).
"Уже много лет на первом месте зарплаты и высокие цены, все остальное располагается ниже. Какие были проблемы – преступность и безработица (...)", – сказал Гайдис.
Примерно за 9 месяцев снизился масштаб проблемы эмиграции - с 58% в начале года до 38% осенью. Однако это показывает не снижение важности проблемы, а мнение об этом вопросе.
Несмотря на это, проблема эмиграции по-прежнему остается на третьем месте.
Отдельно в своем выступлении Гайдис представил проблему разобщения в обществе. По его словам, самое главное было - показать вильнюсцам, как живет остальная часть Литвы. Согласно опросам, только почти половина участников опроса указывает, что на 1 члена семьи у них выходит до 350 евро в месяц.
До 249 - 23% участников опроса, до 350 евро – 31%. Больше 550 евро выходит у 9%, а 750 и больше - у 5%. Эти данные показывают положение всей страны.
550 евро и больше на одного члена семьи могут выделить люди 18–29 лет, они составляют почти 31%, живут они, практически в большинстве своем - в Вильнюсе.
В сельской местности на 1 члена семьи 550 евро и больше приходится лишь у 5% жителей.
"Самое главное здесь - место жительства, а именно Вильнюс. Вильнюсский эксперт, экономист, социолог не верит, что где-то люди могут жить иначе, он просто не осознает этого, поскольку в радиусе 2 км квадратных от Вильнюса все живут иначе, чем в районных центрах", – сказал Гайдис.
"Я уже слышу голос вильнюсца, говорящего, что уезжают из-за отношений или в поисках себя. Если посмотреть на исследования, то видно, что люди едут, чтобы погасить кредит, найти работу, заработать", – сказал DELFI Гайдис.
По данным опроса, чаще всего люди уезжают, чтобы заработать (57%), ради семьи уехали 26% участников опроса, чтобы испытать себя – 21%.
"Главный акцент - заработок. И видно, что жизнь уехавших улучшается, там все лучше", – сказал директор Vilmorus. Этот опрос эмигрантов проводили через социальные сети и анкетирование в аэропортах.
В анкетах у людей спрашивали, как эмиграция изменила их возможности. 94% сказали, что это решение улучшило их финансовые возможности, 80% сказали, что улучшились условия труда. 68% и 64% сказали, что улучшилась доступность жилья и повысился социальный статус.
"А что побудило бы людей вернуться - это доходы. Других способов из привлечения я не вижу", – сказал Гайдис.
В анкетах эмигрантов спрашивали – вопрос был открытым - что побудило бы их вернуться. Больше всего (43%) выступали за доходы и благосостояние, 15% – уважения, 13% – социальной безопасности, 11% - за хорошую работу. Еще 20% сказали, что их ничто не побудило бы вернуться.
"Я думаю, никто не уехал только ради финансового благосостояния, все искали достойной и светлой жизни. И ради нее старались", – сказал Гайдис.
"Тем, кто уехал, Литва не нравится, наверное. Все им здесь нехорошо", – сказал Гайдис.
Лишь 12% участников опроса сказали, что в Литве система образования лучше, чем в той стране, где они живут. 5% сказали, что в Литве лучше система правоохраны и всего 2% уверяли, что на родине лучше система социальной защиты.
Однако глава Vilmorus не склонен придавать большого значения этим цифрам. По его словам, жители крупных городов эмигрируют реже, а в удаленных от центра районах качество жизни на самом деле хуже.
"Из Вильнюса массово люди не уезжают, разве что студенты уезжают учиться, а потом возвращаются. Но в районных центрах, видно, услуги не очень хорошие", – сказал он.
"Вильнюсец не всегда понимает, что находится за пределами столицы, вот в этом проблема", – сказал эксперт.
По словам Гайдиса, психологически нелегко людям, которые еще живут в ожидании пенсии. Лишившись работы, они не стараются найти новую, несмотря на то, что доходы у них выше, ведь дети уже выросли.
Глава Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский сказал DELFI, что официальные показатели неравенства и нищеты показывают большую разницу.
"Во-первых, я сказал бы, что не надо все так драматизировать. Разница велика, если сравнивать с разницей в мире или в ЕС, но я бы не сказал, что она огромна и мы смотримся неважно. Конечно, по всем официальным показателям, и уровень нищеты, и неравенство - с этим все у нас понятно. Несмотря на большую разницу, этот "порог" небольшой", – считает эксперт.
По словам Гружевского, у людей любого социального слоя, неважно, где они родились, есть возможность жить полноценной жизнью и реализовать себя. Но в реальности все обстоит иначе.
"Конечно, в реальности много ограничений, не все могут этим воспользоваться. Администрирование, обеспечение равенства неэффективное. Большая часть людей забыта и не может воспользоваться теми возможностями, которые существуют. Формально есть возможность, но реальная эффективность и осуществление этой возможности недостаточное", – сказал Гружевский.
Он заметил, что на деле многие люди этими возможностями воспользоваться не могут, поэтому существуют "две Литвы".
"Не в территориальном, а в социальном смысле", – сказал эксперт.
"Точно часть людей, получатели социальной помощи, живут в стороне от городов, они не могут туда поехать, у них нет поддержки в социальном плане: родственников, друзей, у таких людей опасно низкая возможность жить нормальной жизнью", – сказал он.
Гружевский сказал, что есть три существенные проблемы: финансирование, администрирование и человеческие ресурсы. Из-за того, что система работает неэффективно, эти люди не получают помощи.
"Мы уже 30 лет независимы, уже 15 живем в государстве всеобщего благосостояния, за это время можно было изменить отношение к системе образования. А мы все еще решаем вопрос зарплаты учителей, об этом уже давно надо было забыть. Надо было уже 10 лет говорить об обеспечении качества через удовлетворение ребенка, его успешную карьеру", – сказал он.
"Масштабы и распространение по Литве недостаточны", – сказал DELFI Гружевский.