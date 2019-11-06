Аномальное тепло не уходит из Литвы: новый прогноз преподнесет сюрприз

В понедельник днем в Литве было непривычно тепло - в Варене и Вильнюсе воздух прогрелся до 15 градусов, был установлен новый температурный рекорд этого дня. И в других районах Литвы было достаточно тепло, хотя и дождливо. Однако в Северной Литве погода была суровой, почти зимней.

В ближайшие дни ситуация почти не изменится, поэтому зима Литве пока не грозит, хотя и станет немного прохладнее.

В среду погоду в Литве обусловит циклон, который установится у западной части страны, он не даст проникнуть холоду. День будет пасмурный. Во многих районах пройдут обильные дожди, особенно сильные дожди ожидаются на западе, меньше осадков будет – на юго-востоке страны.

Днем воздух прогреется до 7-9, на юге до 10-11 градусов тепла. В Вильнюсе будет облачно с небольшими осадками. Температура поднимется до 8-10 градусов тепла. В Клайпеде погода будет, как в Вильнюсе, а в Клайпеде день будет дождливым, вечером усилится ветер.

В ночь на четверг во многих районах пройдут дожди, однако днем небольшие дожди возможны лишь местами. Ночью будет дуть сильный ветер, который днем успокоится. Температура ночью будет колебаться в пределах 2-7, днем 6-11 градусов тепла.

В пятницу облака рассеются, утром местами ожидается туман. Температура ночью будет немного ниже нуля, днем воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.