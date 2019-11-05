Полиция Литвы предупреждает: грядут рейды

10 ноября – тот день, когда за летнюю резину водителям грозит не только штраф в размере 30-40 евро, но и лишение техосмотра, сказано в пресс-релизе Шяуляйской полиции.

В соответствии с ПДД в Литве на летней резине можно ездить только до 9 ноября включительно.

Дольше на летней резине могут ездить только мотоциклисты, водители квадроциклов и мопедов (они должны ездить на зимней резине с декабря по февраль и в марте/ноябре, если хотя бы часть дороги заснежена или обледенела.

Если автомобиль с 10 ноября будет с летней резиной, то со знака снимают наклейку техосмотра, перечеркнут справку о техосмотре и информацию об аннулировании действия техосмотра передадут в базу данных.