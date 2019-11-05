Погода 4 ноября: в Вильнюсе и Варене побиты тепловые рекорды

В Вильнюсе и Варене установлены новые тепловые рекорды температуры воздуха на 4 ноября, сообщила Литовская гидрометеорологическая служба.

В понедельник в Вильнюсе было 14,5 градуса тепла – на один градус была превышена фиксировавшая ранее дневная температура в 1968 и 1996 годах.

В Варене воздух прогрелся до 15,4 градусов тепла. Прежний рекорд тепла 4 ноября здесь фиксировался в 1968 году и составил 14,6 градуса.

Литовская гидрометеорологическая служба также сообщает о выпавшем в понедельник опасном по силе дожде, в основном в западных и северо-западных районах.

Сильный ливень фиксировался Тяльшяйской метеорологической станцией – более чем за 12 часов здесь выпало 19,9 миллиметра осадков, также сильными были дожди в Биржай и Клайпеде.

Осадки считаются опасным явлением, если за 12 часов или более короткий срок выпадает 15–49 миллиметров.

По словам климатолога Донатаса Валюкаса, как такие тепловые рекорды, так и опасные осадки возникают в связи с климатическими изменениями.