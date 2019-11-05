Науседа призывает Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности БелАЭС

Во вторник находящийся в Хельсинки президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Финляндию внести вклад в обеспечение безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

Глава государства отметил, что в Финляндии есть специалисты, которые могли бы помочь белорусам в повышении безопасности станции.

"Моя идея – воспользоваться вашим опытом в этой сфере, накопленным в Финляндии, у вас есть очень хорошие специалисты высокой квалификации, которые могут помочь Беларуси внедрить все необходимые предохранители или стандарты качества", – заявил Г. Науседа на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

"Пожалуй, сотрудничество в этой сфере было бы очень хорошим, очень выгодным для всех стран", – сказал он.

Литва утверждает, что БелАЭС, строительство которой завершает "Росатом", является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, окружающей среде и для людей. Минск же эту критику отметает, заявляя, что станцию строят безопасной.

По словам президента Финляндии, само собой разумеется, что нужно внедрять стандарты безопасности не только в Беларуси, но и на других строящихся АЭС в мире.

"Опыт финнов в вопросах атомной безопасности находится на высоком уровне, и я убежден, что он был бы полезным, если увидите в этом потребность ...", – сказал С. Ниинистё.

"Но мы должны обладать волей, чтобы принять этот опыт", – добавил Г. Науседа.

Литва намерена не впускать произведенную в Островце электроэнергию, однако ей не удалось убедить соседей в регионе поступить также.

Белорусское министерство энергетики утверждает, что ядерное топливо на первый реактор станции может быть доставлено в ноябре.

Г. Науседа сказал, что Литва обязана обеспечить безопасность электростанции еще до ее запуска и выразил удовлетворение тем, что об аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года пока можно вспоминать лишь по недавно появившемуся сериалу.

"Речь идет не об обувной фабрике, где можно применить любые требования качества во время процесса производства. Мы говорим об атомной станции в центре Европы", – подчеркнул литовский президент.

"Я думаю, что мы не можем допустить функционирование потенциально опасной АЭС", – отметил он.

В Финляндии "Росатом" также участвует в планирующейся к строительству АЭС Ханхикиви-1 в западной части страны, в Пюхяйоки.