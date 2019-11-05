Премьер Литвы о своем состоянии: поминок не будет

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил о своем состоянии. Из-за временных проблем со здоровьем он два дня проведет дома.

Он написал в фейсбуке, что поднялась температура, а в остальном все в порядке.

"Хочу поблагодарить тех, кто искренне озабочен состоянием моего здоровья. Для большинства из нас температура означает небольшую простуду, "выпью таблетку или чаю, и все пройдет". Но для человека с ослабленной иммунной системой (а химиотерапия это делает) все иначе: надо сразу же ехать в больницу, чтобы проверить, не инфекция ли это. Да или нет – могут оказать только тщательные исследования, которые и премьер проходит не в своем кабинете, а в больнице", – писал он.

Сквернялис отметил, что исследования показали, что инфекции нет, все в порядке.

"Поэтому пришлось несколько дней провести в режиме изоляции, сделали все анализы, они показали, что все в порядке. Инфекции нет, а температура поднялась как реакция на лекарства, которые используют при химиотерапии. Еще раз спасибо тем, кто искренне озаботился", – писал премьер в фейсбуке.

Отдельно он написал коллегам и политикам, которые разносят сплетни о тяжелом состоянии его здоровья.

"И отдельное слово "коллегам"-политикам, которые говоря о моем состоянии подшучивают, что "незаменимых полные кладбища" или разносят в парламенте сплетни, будто состояние премьер-министра тяжелое, лечение не помогает и т.д. Хочу их разочаровать: поминок не будет. Придется подкрепиться на каком-либо ином мероприятии", – иронизировал он.

"Видно, не всем дано понять, что такое этика, приличия, элементарная простая человечность. У нас у всех есть право на больничный, независимо от болезни. Всем добрым людям еще раз хочу напомнить: заботьтесь о себе и о своих близких. Любите их. Уделяйте время себе и своему здоровью, не обращайте внимания на второстепенные и незначительные вещи. Не портьте себе настроение и нервы из-за мелочей, которые иногда преподносят как нечто серьезное. До скорой встречи! "Главная" новость, я о ней едва не забыл – завтра возвращаюсь на работу", – порадовался Сквернялис.