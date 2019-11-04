Нынешний генкомиссар Литвы намерен занять теплое местечко в Великобритании

Нынешний генкомиссар Литвы Линас Пярнавас сказал, что после окончания срока полномочий он займет пост спецатташе в Великобритании.

"В выходные мы обсудили это с семьей. Много говорили об этом. Как я и упоминал, по закону, у меня есть право занять какую-либо свободную должность в полиции. Сегодня она есть, это должность атташе в Великобритании. Очень вероятно, что я стану атташе. Я еще не подтвердил, чего я добиваюсь, но мы говорили с премьер-министром и он обещал, что если такая должность будет, я смогу ее занять. Я убежден, что я ее займу", – сказал Пярнавас в передаче "День на DELFI".

В конце октября правительство решило не представлять кандидатуру генкомиссара Пярнаваса на второй срок.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене подтвердила, что один из кандидатов на этот пост - глава Службы охраны госграницы Ренатас Пожела.

"Он (Пожела) - один из кандидатов, мы обсуждаем", – сказала Тамашюнене.

Новый глава полиции станет известен в середине ноября. Пярнавас вступил в должность в ноябре 2014 года. Сток полномочий генкомиссара - 5 лет.

Генкомиссара назначает президент, а кандидата представляет глава МВД.