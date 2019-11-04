Советник премьер-министра Литвы о его состоянии: запланированные мероприятия отменили накануне

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, который борется с онкологическим заболеванием, Скирмантас Малинаускас сказал, что встреча с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг была отменена, поскольку премьер внезапно почувствовал недомогание. ВРИО премьер-министра Жигимантас Вайчюнас не был уполномочен замещать премьера во время этой встречи.

"Премьер-министр может воспользоваться больничным, если в это время у него намечены процедуры или вдруг ухудшается его состояние. Мы знаем, что сейчас он проходит курс химиотерапии и иммунотерапии", – сказал 4 ноября журналистам Малинаускас.

С тех пор, как Сквернялис узнал о своей болезни, он брал 5 выходных по состоянию здоровья. Почти все они были связаны с медицинскими процедурами, заметил советник.

Статьи по теме: В связи с состоянием здоровья: отозвана встреча Сквернялиса с премьером Норвегии Эрной Солберг

"На этот раз накануне пришлось отозвать встречу, поскольку премьер-министр почувствовал себя хуже, но это понятно, медицинские процедуры подходят к концу, осталось всего несколько (...) сеансов. Мы надеемся, что болезнь удастся полностью побороть", – сказал Малинаускас.

"Единственная встреча, на которой Вайчюнас не может заменить Сквернялиса - это двухсторонняя встреча с премьером Норвегии (...) В соответствии с протоколом, это бывают личные встречи премьеров, тут замена невозможна", – сказал Малинаускас. По его словам, премьер-министр сейчас находится дома.

На встрече Сквернялиса и Солберг намеревались обсудить развитие литовско-норвежских отношений в сфере экономики, региональной безопасности и обороны, энергетической безопасности и др.