В Вильнюсе в дерево врезался Audi: пострадала водитель

4 ноября, в 9.46 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Архитекту, около АЗС Neste с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Audiъ.

В автомобиле была зажата молодая женщина (1994 г.р.). Люди освободили ее до приезда пожарных-спасателей. Пострадавшую врачи доставили в больницу.

По предварительным данным, причина ДТП - проблемы со здоровьем у водителя.