Лидеры правых сил из стран Северной Европы и Балтии встречаются в Вильнюсе

В Вильнюсе состоится встреча лидеров, входящих в Европейскую народную партию партий правоцентристского толка Северной Европы и Балтийских государств.

Во встрече в Вильнюсе примет участие и премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, которая является председателем Норвежской партии консерваторов, а также председатели правоцентристских партий Дании, Финляндии, Латвии и Швеции.

В ходе визита премьер-министр Норвегии намечалась также её встреча с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

По сообщению правительства, на этой встрече планировалось обсудить развитие сотрудничества в сферах экономики, региональной безопасности и обороны, энергетической безопасности и других областях.

Однако в связи с состоянием здоровья премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса отменена его встреча с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг, сообщила пресс-служба правительства в понедельник.