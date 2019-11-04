Повышение зарплат водителей не подорвет финансы перевозчиков: они готовятся к катаклизмам

По оценке экономиста Центробанка Литвы Дарюса Имбрасасаэ, транспортный сектор вполне может позволить себе повышение зарплат. Представитель ассоциации Linavos Томас Гаруолис сказал, что в анализе весь транспортный сектор оценивают как одну компанию, которая никогда не обанкротится, а ведь новшество больше всего скажется на малых и средних компаниях. Между тем глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене отмечает, что перевозчики вооружились тактикой шантажа.

16 октября 2019 года правительство Литвы приняло постановление о повышении коэффициента зарплат дальнобойщиков с 1,3 до 1,65 минимальной зарплаты, при которой работнику могут платить суточные в размере больше 50% зарплаты.

После этого предприниматели заявили, что это отрицательно скажется на бизнесе и конкурентоспособности страны.

"Решение о повышении коэффициента было принято безо всяких консультаций с заинтересованными сторонами, без оценки влияния такого решения на экономику, экспорт, инвестиции, публичные финансы и социальные факторы в Литве", – сказано в заявлении предпринимателей.

29 октября на сайте ЦБ Литвы появился документ "Транспортный сектор: оценка влияния коэффициента минимальной зарплаты и вызовы". Его автор – старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования ЦБ Дарюс Имбрасас. В нем сказано, что мнение авторов необязательно отражает позицию ЦБ.

В презентации сказано, что по мере повышения прожиточного уровня важность транспортного сектора в экономике уменьшается.

Он отмечает, что в Литве транспортные компании относительно больше конкурентов в ЕС.

Имбрасас отмечает, что по расходам на зарплаты водителей Литва пока остается одной из самых дешевых в ЕС.

Он отмечает, что эта сфера в Литве отличается относительно небольшими расходами на зарплаты и относительно высокими доходами.

По данным Имбрасаса, повышение коэффициента до 1,65 практически не скажется на прибыльности компаний.

Специалист отмечает, что нынешний порядок выплаты суточных попадает в сферу проблематики "скотного двора".

"Цель суточных - компенсация расходов работников во время командировки, поэтому в виде суточных должна выплачиваться небольшая часть зарплаты. Этого можно добиться, снижая максимальный возможный барьер, а в радикальных случаях – перейдя к признанию фактически понесенных расходов", – предлагает экономист.

Гаруолис отмечает, что в исследовании Имбрасас опирался на данные французской Comite National Routier, которые использовали при подготовке пакета мобильности и ориентированы на интерес французских перевозчиков. Это были данные за 2016 год и в них не оценивался действующий в Литве коэффициент 1,3 минимума.

Он также отметил, что в исследовании не выделено влияние на разные сегменты, а весь сектор рассматривается как одна большая компания.

"В частных беседах представители банков и лизинговых компаний говорят, что не сомневаются, что малые и средние компании не выстоят перед требованиями повысить коэффициент и соблюдать правила пакета мобильности. Об этом свидетельствует и то, что в последние годы у малого бизнеса практически нет возможности взять кредит в банке", – заметил он.

Гаруолис заметил, что в 2020 г. минимум планируют поднять до 607 евро, а при повышении коэффициента до 1,65, минимальная зарплата водителя должна будет составлять 1001,55 евро.

"Все расходы на одного работника (включая налоги работодателя, без учета налогов на суточные) за одного водителя составят 2135,28 евро.

Полный пакет расходов на эффективно работающего тягача составит 3202,92 евро (2135,28 евро x 1,5). Расходы увеличатся на 427,51 евро в месяц. Это расходы "съедят" и превысят всю прибыль, которую компании получили в 2017 году. В 2017 году прибыль составила 170 млн. евро, а прогнозируемые расходы будут около 240 млн. евро", – сказал он.

Гаруолис отметил, что больше всего это бремя скажется на малых и средних компаниях, в которых меньше 20 тягачей, а в Linavа таких компаний больше половины.

Ругинене сказала DELFI, что коэффициент в размере 1,65 перевозчиков не разорит.

"Там ясно видно, что даже коэффициент в 2 минимума вреда не принесет. Конечно, если учесть пакет мобильности, то какой-то урон будет. Но 1,65 - абсолютно адекватный коэффициент", – сказала она.

"Истерика, которая наблюдается сейчас, хождение и лоббизм, требование едва ли не отозвать постановление правительства, снизить коэффициент, непонятна", – сказала Ругинене. По ее словам, это натуральный шантаж.

"О людях никто не думает. Правительство дало полгода, вместо того, чтобы сесть и сделать как лучше, чтобы люди были сыты и счастливы, остались на работе, а не эмигрировали – они махнули на процесс рукой. Решили бросить силы на противодействие", – сказала она.