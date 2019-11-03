Антанавичюс: Только кризис может остановить изменения в Шнипишкес

После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис объявил, что Шнипишкес станет символом будущего, аналитик по недвижимости Арнольдас Антанавичюс заявил, что только кризис может остановить изменения в этом районе. В то время вильнюсский исследователь Дарюс Поцевичюс напоминает, что это не первый случай, когда открываются новые перспективы для района, которого еще называют "Шанхай".

На прошлой неделе Р. Шимашюс объявил, что Шнипишкес наконец достиг очень позитивного уровня изменений.

Во вторник в программе "DELFI 11" А. Антанавичюс напомнил, что год назад он считал, что это место в Вильнюсе является привлекательным для инвестиций.

«Много инвестиций идет туда, старые здания и земля перестраиваются. Город планирует новые улицы, которые улучшат связь. Привлекательность выше.

История показывает, что цены на недвижимость растут в любом месте - будь то в Вильнюсе, будь то в других городах или в отдельных районах с большей привлекательностью. В результате предыдущие покупатели получают выгоду, рискуя и покупая на начальном этапе.

Это была предпосылка. Я думаю, что она сбывается. Конечно, год - это не так много, но, учитывая, сколько новых проектов началось в этом году, сколько еще запланировано - около 30 процентов кранов в Вильнюсе будут направлены для строительства в Шнипишкес в ближайшие 12-24 месяца", - сказал он.

Четвертый раз

В свою очередь Д. Поцевичюс сказал, что иронично смотрит на запланированные изменения.

"Это не первая попытка коренного переделки района, который в фольклоре был переименован в Шанхай", - сказал он.

Собеседник сказал, что история Шнипишкес восходит к концу 19 века.

"Вся жизнь была сосредоточена к югу от проспекта Конституции, а на севере были пустые места, поля, луга. Только в конце 19-го века стали появляться трущобы и хижины. Только позже район заселился.

Это продолжалось до 1967 года, когда был завершен крупный проект - новый микрорайон Жальгирис. Известный архитектор Бируте Касперавичене, которая участвовала в проектировании всех новых микрорайонов (Жирмунай, Лаздинай и др.), сделала проект для 30 тысяч жителей. В то время, по оценкам, там проживали около 6 тысяч.

Но проект остановился, прошло 10 лет. Он был возобновлен где-то в 1979 году, и во второй раз все средства массовой информации заговорили об этом. Будет построено 5, 9 и 12-тиэтажажные дома. Тогда это была модная идея архитектора Альгимантаса Насвитиса - сделать высоту вильнюсского дома волнистой, повторяя 7 и более холмов.

Проект снова остановился. Затем, как раз перед началом Союза, та же идея появилась снова - в 1989 году. Говорят, что эти хижины будут снесены, будет построено поколение плоских домов следующего поколения и так далее.

Все три проекта были остановлены по одной и той же причине - давний мэр Альгирдас Вилейкис объясняет, что хотел выселить всех жителей, предлагал квартиры в новых микрорайонах, но не все согласились. Затем он подсчитал, что дал много обещаний. Суммы начали превышать любые разумные пределы из-за бесчеловечных затрат на выселение", - сказал Д. Поцевичюс в программе.

Остановит только кризис

Остановятся ли в этот раз изменения в Шнипишкес? А. Антанавичюс заявил, что это может произойти только в одном случае - если начнется кризис.

"Сейчас конверсия не потому, что пришло правительство, а из-за рынка. Уровень цен существует, и землевладельцы гораздо больше заинтересованы в том, чтобы продать свою собственность и купить адекватное и, возможно, не одно жилье в лучшем месте за те деньги, которые они получат.

Теперь частники "едят" территорию. Улица Жальгире была перестроена 3 или 4 года назад, объекты были реконструированы по углам. Сейчас все движется возле улицы Кернавес.

Куплено много участков, поэтому процесс должен продолжаться. Единственное, что может остановить - это кризис. Тогда будет много остановок, потому что здания строятся только тогда, когда есть покупатели, и их можно реализовать", - сказал он.