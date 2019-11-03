Погода в Литве: ожидается сильный ветер и дождь

В воскресенье погоду в Литве будет определять восточная часть циклона. Ночью будет преобладать пасмурная погода. В большинстве районов пройдет дождь, более интенсивный - в южных и восточных районах страны. Будет преобладать сильный южный ветер.

Температура будет варьироваться от 3 градусов тепла в окрестностях Утены, во многих районах будет около 4-6 градусов, возле моря - 8 градусов тепла.

В понедельник ночью небо затянется облаками, пройдут дожди. Ветер продолжит дуть с юго-востока, легкий. Ожидается, что ночь будет теплее: воздух будет охлаждаться до 5-10 градусов тепла.

В понедельник днем будет облачно, возможна гроза. Пройдет дожди в западной части страны, местами очень сильные. Ветер будет дуть в юго-западном направлении. Опасные порывы ветра у побережья достигнут скорости 15 м / с. Воздух прогреется до 10-14 градусов.