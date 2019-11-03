3 ноября, около 1 часа 58 минут в Юрбаркасе, на улице Кауно, дома пьяная (1,97 промилле) женщина (1967 г.р.) ранила мужчину (1961 г.р.) ножом.

Мужчина был госпитализирован из-за колото-резаной раны живота.

Женщина находится под стражей.