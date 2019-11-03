План Матийошайтиса становится реальностью: муниципалитет Каунаса уже готовит документы для присоединения территорий

Муниципалитет города Каунаса, который стремится присоединить части территории Каунасского района, готовит документы, необходимые для этого процесса, которые планирует представить в Министерство внутренних дел (МВД).

"Законодательство предусматривает полный алгоритм действий в таких случаях, и именно его нужно придерживаться. В соответствии с действующей процедурой, к ответственным институциям уже обращались для составления карты района, в котором планируется проведение мини-референдума", - сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис в комментарии BNS.

"Сейчас осуществляется процесс координации, за ним последует обращение в МВД для организации последующей деятельности в отношении мнений населения", - сказал он.

В сентябре Каунас решил инициировать подключение 13 городских поселков к городу.

Предлагаемые участки занимают 297,8 квадратных километров, почти в два раза больше города.

Муниципалитет мотивирует это тем, что жители этих районов часто работают в Каунасе, они не получают качественных услуг, а также они более привлекательны для потенциальных инвесторов.

Руководители Каунасского района категорически отвергли это предложение, так же, как и районный совет.

Представители как Каунаса, так и Правительства подчеркивают, что жители должны иметь решающий голос.