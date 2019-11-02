Памятники на могилах криминальных авторитетов: портреты, скульптуры и памятные слова

Могилы авторитетов преступного мира украшают не только огромные портреты, но и скульптуры святы или самих покойных. Самый впечатляющий памятник – на могиле Ромуальдаса Дашкявичюса-Дашке. На Петрашюнском кладбище находится его скульптура.

Памятник Деймантаса Бугавичюса в Йонаве (Бугавичюс был застрелен 4 года назад) украшает его портрет и книга с письмом к близким.

"Я желаю всем оставшимся: любите и будьте любимы, сохраните духовное и физическое здоровье, будьте достаточно справедливыми, чтобы вы могли выбирать и у вас было достаточно много времени, чтобы ему радоваться. Очень жаль, но мне на это не хватило времени. Удачи всем", – написано в мраморной книге.

На могиле есть и знак зодиака - Овен, по этим знаком родился Бугавичюс.

Он был застрелен в машине около своего дома двумя гражданами Эстонии. Это было заказное убийство, говорят, что исполнителям заплатили 10 000 евро.

Бугавичюс был телохранителем лидера "агуркинисов" Саулюса Велечки.

"Есть люди, убить которых невозможно, поскольку, умирая, они становятся бессмертными", – такие слова выбиты в книге, украшающей могилу одного из главарей "Вильнюсской бригады" Игоря Темкина на Рокантишкском кладбище. Он был застрелен у своего дома в Вильнюсе 5 лет назад.

Темкин - бывший таксист, который занимался рэкетом еще в советское время. В документах КГБ от 1989 года сказано, что Темкин - главарь организованной преступной группировки. Он возглавлял "Вильнюсскую бригаду вместе с Борисом Деканидзе.

Главарь "Вильнюсской бригады" Борис Деканидзе был приговорен к смертной казни за убийство журналиста Витаса Лингиса. Его расстреляли в июле 1995 года (это была последняя смертная казнь в Литве).

Отец Бориса Георгий скончался в 2010 г. Он похоронен в той же могиле, что и сын.

Деканизе похоронены на еврейском кладбище в Вильнюсе. На могиле Бориса стоит большая скульптура, а на памятнике Георгию выбиты слова: "Смерть – не конец, а начало пути". Его памятник украшает развернутая книга.

Дашкявичюс был застрелен в 2001 году. Тогда ему было 32 года. Убийство до сих пор не раскрыто, предполагают, что оно было заказным.

При жизни он занимался бизнесом и контрабандой в Литве и в Калининградской области.

В январе 2010 года был застрелен Ритис Корсакас, которого также связывают с бандой "агуркинисов". Он был убит у подъезда своего дома. Корсакасу было 37 лет.

Первый раз на его жизнь покушение было совершено в 2004 году.

Корсакас похоронен на кладбище в Кармелаве. На его памятнике выбита фотография.

Глава группировки "психов" Виталий Тузов-Псих был застрелен 24 декабря 1996 года. Предприниматель Римас Окуличюс в тот вечер застрелил четырех членов одной банды. Тузов похоронен в Паневежисе в семейной могиле, на которой стоит мраморный памятник с крестом в арке.

На Паневежском кладбище похоронен Ромуальдас Каваляускас-Кавёрас был членом банды "тульпинисов". Он был застрелен в 1995 году.

