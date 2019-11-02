Погода в Литве: грядет похолодание

В выходные и в начале следующей недели в Литве будет достаточно тепло для этого сезона, но сыро. Со среды осадки станут реже, но значительно похолодает.

В субботу в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. Кратковременные дожди на юге и на востоке страны возможны лишь к вечеру. На западе дожди пойдут около полудня, возможен мокрый снег, местами будет скользко. Об этом LRT рассказала синоптик Маргарита Киркляускайте. После полудня на западе будет 4-5 градусов тепла, поэтому снег растает. Однако на взморье прогнозируют сильный ветер - порывы до 15-17 м/с.

В воскресенье ночью дождь будет идти на востоке и на северо-востоке страны. На западе уже будет суше. Днем прогнозируют кратковременные дожди на всей территории страны. По словам Киркляускайте, местами возможны даже прояснения, больше всего их вероятность в Мариямпольском и Каунасском округах. Вечером над Жемайтией пройдут дождевые тучи, прогнозируют сильные дожди. В Литву придет более теплая масса воздуха, поэтому ночь будет теплой – 2-7 градусов тепла, днем будет 7-12 градусов тепла. Теплее всего будет там, где выглянет солнце – на юго-западе и в центральных районах страны.

Дождливой погода будет и в начале недели. В понедельник ночью сильные дожди пройдут в центральной Литве и на северо-востоке, а днем – в Жемайтии и в Паневежском округе. Температура будет еще выше. Бочью прогнозируют 5-10, а днем 14-15 градусов тепла.

Со среды похолодает, будет всего 5-10 градусов выше нуля. Во второй половине недели осадки прекратятся. Вернутся низкие температуры. В ночь на пятницу и на четверг будет 0 или 2-3 градуса мороза. Днем температура будет колебаться в пределах 5 градусов тепла.