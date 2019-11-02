Экономист критикует повышение "детских" денег: это послужит росту цен

Представители правящих в Литве - Литовская социал-демократическая партия труда - отмечает, что в проекте правительства нет роста "детских" денег, о котором договаривалась коалиция. Партия предлагает выделить на это повышение деньги за счет дивидендов государственных предприятий. Однако экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что это нецелесообразное предложение. Оно, по мнению экономиста, может помешать стабильности.

"Большой разницы не должно быть в том, из какого источника будут финансировать. А если искусственно призвать госкомпании выплачивать большие дивиденды, могут пострадать важные инвестиции, или поднимутся цены на услуги для потребителей", – сказал DELFI Маурицас.

Он заметил, что связь "детских" денег с дивидендами госкомпаний он считает нецелесообразной.

"Все равно бюджет общий, наверное, не должно быть большой разницы, откуда идут деньги. Ведь можно сказать, давайте увеличим "детские" деньги за счет подоходного налога или акциза. Но это не совсем так, ведь за счет дивидендов мы сейчас финансируем разные расходы государства. Кто-то получит меньше денег", – сказал экономист.

По его словам, если руководствоваться логикой социал-трудовиков, то можно дойти до крайности.

"Можно дойти до того, что одни расходы финансируют только за счет НДС, который уплатили крупные сети. Такое разделение нецелесообразно. Все равно деньги идут в один котел. Сложнее только будет говорить, за чей счет эти деньги будут увеличивать", – сказал он.

"Но напрямую связывать выплаты с конкретным видом дохода, это из области теории", – заметил экономист.

Он отметил, что надо думать и о будущем, как же обеспечить стабильные "выплаты" детских денег, если будет спад экономики.

"Это скорее эмоциональный фактор, как увеличить "детские" деньги за счет дивидендов? Плохой год – нет дивидендов, бывает, что компании работают в убыток. Что тогда? Вообще не платить "детские" деньги? Обязательства - это одно, они обычно бывают стабильными, в экономическом цикле они не зависят от спада или роста. Но есть и суть таких выплат, как "детские" деньги, они не зависят от стадии экономического цикла. Хорошая экономика или нет, чтобы не было таких сокращений, какие были в 2009–2010 гг", – сказал он.

"За счет чего финансировать, если денег будет меньше? Все могут предлагать увеличивать налоги на прибыль, когда наблюдается экономический рост. А что если вместо прибыли будут убытки?" – вопрошал экономист.

Он заверил, что для людей главное - стабильность.

"Это не предложение. Как раз должны говорить, что если мы увеличиваем "детские" деньги, то тут важен не размер, а стабильность", – считает Маурицас.

По его словам, люди, планирующие пополнение семьи, хотят быть уверены в том, что выплаты государства будут стабильными.

"Ребенок ведь не вырастает за год. В этом году дивиденды большие, а ребенок ведь за год не вырастет,будет кризис и всякое такое, дивиденды бывают и маленькие – или вдруг нужны инвестиции, ситуации бывают разные", - сказал Маурицас.

DELFI напоминает,что социал-трудовики предлагают также сделать более эффективными госзакупки.

Они также утверждают, что дивиденды "ЛЖД" и энергетических компаний могут быть больше других источников, таких как предложенный правительством налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей, налог на недвижимость – их парламент Литвы вернул на доработку.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал BNS, что пока он не готов оценить предложение партнеров по коалиции и сказал, что это сделают в ходе дальнейшего обсуждения бюджета.

"Детские" деньги есть в нашем коалиционном договоре и, конечно, при обсуждении бюджета мы обсудим эти вопросы. Общими усилиями мы будем искать возможность сделать это", – сказал Карбаускис.

Премьер-министра Саулюс Сквернялис ранее говорил, что коалиция договорилась о росте "детских" денег, и это стремление не изменилось. В соответствии с проектом Минфина, выплаты на одного ребенка должны увеличиться с 50 до 60 евро, а на детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих детей - до 100 евро в месяц.