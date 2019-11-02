На могилах известных людей Литвы – цветы и свечи от поклонников

1 ноября в Литве - День всех святых. В этот день жители Литвы посещают могилы своих близких, но и не забывают об ушедших в иной мир известных актерах, исполнителях и общественных деятелях. На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе находится Пригорок деятелей искусства, где покоятся многие знаменитости. Нет ничего удивительного в том, что в пятницу вечером могилы там утопали в цветах и были освещены свечами.

1 ноября на могилах можно увидеть не только свечи, но и цветы, приятные мелочи, фигурки ангелов. Могилу актера Витаутаса Шапранаускаса поклонники украсили розами и свечами. Посетители ставили свечи и на памятник в виде стула, и на каменную плиту.

Пламя свечей согрело и могилы журналиста Рокаса Жилинскаса, оперного солиста Виргилиюса Норейки, маэстро Витаутаса Кярнагиса, президента Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса, музыканта Томаса Добровольскиса, поэта и академика Юстинаса Марцинкявичюса, дирижера Антанаса Йозенаса, актера Антанаса Шурны, писателя Витаутаса Петкявичюса и других известных людей.