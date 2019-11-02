Бизнес "на колесах": сколько денег нужно, чтобы открыть кафе-автофургон

Кажется, сезон работы кафе-автофургонов завершился, поэтому возникает вопрос – это сезонный заработок или все же прибыльный бизнес, который возможно развивать круглый год.

7–9 ноября в выставочном центре Litexpo пройдет выставка BAF, во время которой впервые состоится конкурс на лучшее кафе-автофургон, все кафе-участники будут работать на выставке.

Чтобы открыть такое кафе, нужны немалые инвестиции. По словам главы Barbeque Burgers Томаса Дайновскиса, это может быть и 40 000 евро, если не хватает опыта и умения. Однако открыть такое кафе можно и с небольшими инвестициями. "Я думаю, 20 000 евро - оптимальная сумма", - сказал он.

"В наш бизнес мы инвестировали 20 000 евро, – сказала глава Tid Bit Рамуне Бугенене. – Мы купили нестарые автобусы, чтобы они не ломались, но они не были оборудованы. Столько же, сколько автобус, стоило и его оборудование". Это и были основные расходы в начале деятельности.

Руководители таких кафе-автофургонов, как The Rolling Waffles и Trick Truck, сказали, что для начала бизнеса достаточно и 15 000 евро. А чтобы сэкономить еще больше, можно подумать о кухне в прицепе.

Maisto vagonėlis Foto: Organizatorių nuotr.

Директор Dešrainis24.lt Кристиёнас Римгайла обладает 6-летним опытом в этом бизнесе, поэтому он может сказать, кто из участников бизнеса останется в нем после летнего сезона.

"Этот бизнес, я бы сказал, более рискованный, чем бизнес, связанный с обычным кафе. За все время нашей деятельности я насчитал лишь несколько кафе-автофургонов, которые начали работать с нами и работают до сих пор", - заметил он.

По словам Римгайлы, очень важно в самом начале спросить у себя, чего вы хотите достигнуть. "В случае успеха за счет этого бизнеса можно жить только через 2-3 года", – сказал он.

Maisto vagonėlis Foto: Organizatorių nuotr.

По словам Дайновскиса, когда есть чем и где торговать, самой большой инвестицией становятся разрешения.

А тут суммы очень сильно разнятся: "Конечно, первый год нередко делают ошибку при выборе деятельности, при выборе мероприятий, во время которых предлагают товар. Некоторые, приняв неверные решения, вообще "сгорают" и на следующий год, смотришь, части кафе-автофургонов уже нет".

Maisto vagonėlis Foto: Organizatorių nuotr.

По словам Бугенене, иногда цены на участие завышены: "Например, плата за ночь на Ночном баскетболе больше 500 евро. Это нелогично". Она заметила, что есть и такие мероприятия, за участие в которых приходится платить 2000 евро, но несмотря на это на них удается получить хорошую прибыль.

Maisto vagonėlis Foto: Organizatorių nuotr.

Один из самых больших недостатков этого бизнеса - сезонность. Зимой большая часть кафе-фургонов не работает. Но есть и те, которые работают круглый год.

"Зимой мы ориентируемся на зарубежные рынки и такие места, где создают условия для работы в ангарах и т.п., чтобы людям было удобно есть", – сказал глава Dešrainis24.lt Римгайла.

Бугенене сказала, что Tid Bit зимой часто работает на съемочных площадках. Однако зимой темпы работы более медленные: "В холодное время мы успеваем отдохнуть, попутешествовать, подготовиться к новому сезону".

Правда, есть и те, кто отдыхает всю зиму. "У нас семейное ремесло. Бизнесом мы это не называем", – рассказал глава Trick Truck Мантас Мозура.

Maisto vagonėlis Foto: Organizatorių nuotr.

В числе достоинств этого бизнеса упоминают и возможность выбирать где и с кем работать, а также возможность путешествовать.

"То, что нет начальника и ты можешь ездить по разным регионам Литвы - самое большое достоинство этого бизнеса для меня лично. Но если люди не любят кочевую жизнь, они считают это недостатком", – сказала Бугенене.

"Мы как шапито, – сказал директор Dešrainis24.lt Римгайла, – На полгода домом становится временное жилье. Почти всегда в пути. Я думаю, этот бизнес не для людей, которым нравится оседлый образ жизни, которые любят работать фиксированное время и отдыхать в выходные. Ведь мы работаем, когда другие отдыхают".