На кладбищах в Литве – необычная картина: появились новые надгробья

Цветы, ступени, уходящие в небо, портреты людей – такими картинами, по словам Дарюса Кондратавичюса из Варены, жители Литвы сегодня украшают могилы близких. Предприниматель рассказал, что за 4 года его бизнес наладился, а жители Литвы за красивые памятники готовы платить немалые деньги, а потом даже страхуют их.

Дарюс рассказал, что он не сразу занялся этим бизнесом. Сначала он работал в Англии, потом вернулся в Литву и работал на стройке.

"Когда умер близкий мне человек, я начал думать, как украсить его могилу, чтобы это не было похоже на то, что уже есть", – рассказал он и придумал использовать стекло.

Он сказал, что сначала не знал, как это сделать, но в результате ряда попыток был достигнут желаемый результат, тогда он решил предложить свой товар и открыл свой бизнес.

На вопрос, как появляются такие красочные памятники, он сказал, что технология напоминает хорошо всем известные кухонные стенки.

"Только там ставят одно стекло, а у нас два, а картина – не наклейка, рисунок нанесен прямо на стекло", – сказал он и заметил, что эта технология запатентована.

Сначала Дарюс сказал, что делал только памятники, а сейчас его компания Sententa уже полностью оборудует могилы.

"Люди с опаской относятся к новшествам", – сказал Дарюс, но прибавил, что в общем интерес к таким изделиям высок, но иногда они считают цену слишком высокой.

"Бывает посчитаешь, говоришь цену, а человек говорит, что подумает, но в целом люди в Литве немало инвестируют в памятники, они хотят, чтобы могилы были красивыми", – сказал он.

По словам предпринимателя, квадратный метр такого памятника стоит 280 евро, а если речь идет о полном оборудовании двухместной могилы, то сумма достигает 3000 евро.

"Самый дорогой вариант, который мы делали, стоил 3500 евро", – сказал он, заметив, что люди часто украшают памятник фотографией покойного.

Из других мотивов популярны небо и цветы.

Дарюс упомянул, что бывают и такие люди, которые страхуют памятники.

"Мы и сами предлагаем застраховать. Я думаю, в этой сфере большая конкуренция, страховать стоит, чтобы какой злопыхатель, проходя мимо, ничего не сделал.

Люди в Литве завистливые, они воруют цветы с могил, вазы, венки, разбить памятник для них - плевое дело", – сказал он, но заметил, что пока не было ни одного подобного случая.

Дарюс сказал, что в Литве у него есть конкуренты, но они пользуются другой технологией.

"Наши памятники не боятся ни солнца, ни снега, они не блекнут", - сказал он.

С каждым сезоном клиентов становится все больше, а услугой интересуются не только жители Литвы, но и иностранцы (из Германии, России и Ирландии). За сезон компания Дарюс производит 50-60 памятников.