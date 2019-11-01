Посещающих кладбища просят проявлять бдительность

Наступили длинные выходные, а с ними День всех святых и День поминовения усопших. Как обычно в эти дни жители посещают кладбища, а этим пытаются воспользоваться и воры, пишет Vakarų ekspresas.

По словам представителя ГКП Клайпедского округа Андрюса Лелюги, чтобы не попасться в руки воров надо проявлять бдительность.

"Мы призываем жителей соблюдать ПДД, смотреть схемы транспортного движения. Иногда жители оставляют автомобили в стороне от кладбища. Автомобили остаются без присмотра. Иногда в них оставляют сумки, телефоны, которые и привлекают воров. Такие вещи надо убрать в укромное место или брать с собой", – напомнил Лелюга.

Еще одна проблема - люди оставляют на кладбищах свои вещи. Часто сумки оставляют пожилые люди, а сами идут за водой или к мусорному контейнеру.

"Бывает такое, что нехорошие люди пользуются случаям и уносят такие сумки. На кладбищах бывает много людей, поэтому найти преступника бывает сложно", – сказал Лелюга.

По словам Зиты Станкене, представителя отдела присмотра за кладбищами Клайпедской мэрии, подготовка к длинным выходным еще не завершилась - работники постоянно присматривают за окружением.

"Мы работаем по интенсивному графику. Поток посетителей пошел с наступлением хорошей погоды. Люди убирают могилы, везут цветы и свечи. Работы очень много, поскольку падают листья, их тоже надо убрать. Мы чаще вывозим мусор", – сказала Станкене.

Она напомнила и о действующем порядке - на кладбища нельзя приводить домашних животных, надо соблюдать порядок, уважительно относится к соседям, чтить покой мертвых.