В длинные выходные в Литве ждет теплая погода

В длинные выходные в Литве будет тепло, придет антициклон из Польши и Украины. Прогнозируют небольшие дожди или морось, более обильны осадки ожидаются в Паневежисе, Вильнюсском и Таурагском округах. Солнце из-за облаков чаще будет выглядывать в Тельшяй, Шяуляй и Мариямполе. Будет дуть юго-западный ветер, который принесет тепло. Температура составит 6-8, на взморье 10 градусов тепла.

В ночь на субботу небольшой дождь пройдет в Тельшяйском, Паневежском и Утенском округах. Днем интенсивные осадки охватят большую часть страны. Осадки могут миновать Утенский и Вильнюсский округа, небольшой дождь там возможен разве что вечером. Ночью на юго-востоке будет -1, на взморье 4 градуса тепла. День будет облачным, воздух прогреется до 5-8 градусов.

В ночь на воскресенье будет идти дождь, в Жемайтии и Сувалькии осадков будет меньше. Ночью будет 2-7 градусов тепла. Днем пройдет атмосферный фронт, основная зона осадков охватит Таурагский, Мариямпольский, Каунасский и Паневежский округа. В других районах осадков может быть меньше. Температура поднимется до 8-12 градусов тепла.

В понедельник и вторник ожидаются осадки. Циклон местами обусловит сильные дожди - меньше чем 12 часов выпадет 15 мм осадков. Тепло уйдет со второй половины вторника, в ночь на понедельник будет 5-10, днем 10-14 градусов тепла.