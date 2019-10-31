Польский портал zycie.pila.pl сообщил, что его автомобиль остановила полиция, получив сообщение о том, что водитель автотрала Mercedes-Benz может быть пьян.
В организме Навицкаса было больше двух промилле. Но это было лишь началом неприятностей.
Польские СМИ сообщают, что Навицкас пытался подкупить польских полицейских, давал им взятку в размере 150 евро.
Полиция проверила и автомобили, которые вез Навицкас.
Выяснилось, что один из них - Porsche Cayenne, возможно, был угнан. Оценив все обстоятельства, полиция задержала водителя.
По данным польских СМИ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что исчезновение Навицкаса обеспокоило его близких.
28 октября к поискам подключилось и посольство Литвы в Польше. Она и выяснила, где находится гражданин Литвы.
Близкие Навицкаса сказали, что он вряд ли знал о том, что один из автомобилей может быть угнан.
Семья Навицкаса и полиция благодарит общество за помощь.