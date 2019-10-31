Посещение кладбищ: дайте усопшим покой, зажгите свечу и не устраивайте столпотворения

Отражает ли культ украшения кладбищ реальную связь между живыми и мертвыми? В День всех святых и День поминовения усопших жители Литвы снова поедут на кладбища. Как и каждый год могилы будут украшать искусственными цветами и зажигать на них свечи. Почему для жителей Литвы это так важно и надо ли менять традиции украшения могил?

Об этом речь шла в передаче "Открытая беседа" на Žinių radijas со священником Ричардасом Довейкой, психологом Андрюсом Калугинасом и писателем Гедрюсом Друктейнисом.

"Я не считаю кладбище связью между живыми и мертвыми. Я думаю, что эта связь в сердцах. Может быть связь в сердце, мышлении и поведении. Но мы о том и говорим, что есть культ кладбища. Люди идут на кладбище, ведомые древними, но красивыми традициями. Это традиция старшего поколения. Молодежь кремирует своих близких, такая пришла мода. Традиция меняется", – сказал Калугинас.

"Я хочу показать, что сама традиция, красивая, объединяющая людей, эстетически красивая. Но вся эта церемония, обряды от чего нас уводят? Посмотрите, что происходит – идешь на кладбище, все красиво, могилы в порядке, там собираются люди. Вот живешь в Литве и хочется умереть, чтобы тебя стали уважать и смотреть за тобой. Мы откупаемся запоздалой любовью", – сказал психолог.

"Надо любить, пока живые, не надо концентрироваться на том, что для того, чтобы мы простили, человек должен умереть", – продолжил он.

Священник Довейка сказал, что традиции без веры - "это пародия на жизнь".

"Если поездка на кладбище - только традиция, то это трагедия. Если это только связь, которая должна быть в сердце, это массовый психоз, трагедия. Но если в нас сформирована культура взаимоуважения, если эта традиция связана с верой в то, что могила - продолжение жизни человека, и я приходя на кладбище не связь поддерживаю, а напоминаю себе, что пройду через весь этот опыт. (...) Традиции без содержания - вестники культуры против отношений между людьми", – сказал священник.

Он заметил, что этот "психоз Дня поминовения усопших", оправдан, если происходят небольшие радости – водитель уступает дорогу по пути на кладбище, встреча с родными, никаких ссор.

Друктейнис заверил, что все же кладбище несет мрачное настроение, а памятники близким пугают.

"Меня всегда удивляло,почему наши памятники говорят о печали?", – вопрошал он.

"Трудно поверить, что это неотъемлемая часть жизни, может, лучше нашей экзистенциальной жизни. Все эти надписи отдаляют", – сказал он и с ним согласился Довейка.

Священник был удивлен, что надписи на надгробиях символизируют грусть, а на памятнике на могиле пожилого человека появляется его портрет в молодости.

"Это самообман, охота за оптимизмом, который вызывает разочарование", – сказал священник, напомнив, что христианство несет надежду.

Калугинас призвал всех посетит могилы: "Только не надо делать из этого маскарад, дайте им покоится с миром, поставьте одну свечу и этого достаточно, постойте несколько минут в тишине, вспомните и не устраивайте столпотворение".