Amber Grid просит суды прекратить тяжбу с MT Group

Находящаяся в управлении государства литовская газопередающая компания Amber Grid повторно оценивает предложения участников конкурса подрядчика на прокладку магистрального газопровода в Польшу (GIPL) и просит суды прекратить тяжбы.

Иски в судах предъявила занявшая втором место на конкурсе компания по прокладке трубопроводов MT Group, которая участвовала в конкурсе вместе с польским строителем энергетических объектов Rafako.

Представитель Вильнюсского окружного суда Рута Тримайловене и представитель Литовского апелляционного суда Вилма Буденене подтвердили BNS, что Amber Grid обратилась с просьбами прекратить дело, однако вопрос об их принятии пока не решен.

Представитель Amber Grid Лаура Шебекене подтвердила BNS, что, по мнению предприятия, после возвращения к окончательному этапу оценки предложений не осталось объекта спора, поэтому предприятие просит прекратить судебные процедуры.

Приняв во внимание заключение Службы конкурсных закупок, правление Amber Grid во вторник отозвало решение от 6 августа об утверждении условий договора с Alvora и постановило вернуться к окончательному этапу оценки предложений.

Amber Grid надеется, что это не помешает своевременно провести в жизнь проект GIPL и газопровод начнет действовать в конце 2021 года.

Amber Grid еще в сентябре планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС). Цена предложения MT Group составляла 84,985 млн евро(без НДС).

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской газопередающей компанией Gaz-System.

Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро.