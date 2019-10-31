Преподаватели в Литве по-прежнему остаются без дополнительных денег

"Дополнительных средств на зарплаты преподавателей, научных работников и других исследователей в бюджете не выделено", – такой ответ университеты ни научно-исследовательские центры Литвы получили из Министерства науки, образования и спорта.

В министерство обращались Каунасский технологический университет, профсоюз Литовского института литературы и фольклора, Конференция ректоров Литовских университетов, Вильнюсский университет и профсоюз работников Философского университета Вильнюсского университета.

Полученный ответ в фейсбуке разместила социолог Рута Жилюкайте.

В ответе министерства сказано, что в бюджете нет на это дополнительных средств.

"Информируем, что в проекте бюджета на 2020 г. дополнительные деньги на повышение зарплат преподавателям, научным сотрудникам, другим исследователям и неакадемическим работникам не выделено, – сказано в ответе, но упоминаются о дополнительных выплатах. – Дополнительные выплаты предусмотрены на повышение базового размера зарплат до 176 евро, минимальных зарплат до 607 евро, а также на повышение зарплат работников сферы культуры и искусства, работникам госучреждений и муниципальных компаний (для повышения самых небольших коэффициентов)".

Этой записью Жилюкайте поделилась 30 октября вечером, а 31 октября утром у министерства состоялся протест работников системы образования, участники акции зажгли свечи под окнами министерства.