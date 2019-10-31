В Клайпеде неожиданно скончался 20-летний юноша

Во время рейда в Клайпеде, в Мелнраге, неожиданно скончался юноша. Полиция проводит расследование и представляет видео, снятое во время проверки.

25 октября, в 20.50 ч., во время специальной акции полиция проверяла места скопления молодежи в Клайпеде.

В Мелнраге, у мола, на ул. Ветрос, на стоянке был замечен автомобиль Citroen с запотевшими изнутри стеклами. Полицейские проверили находившихся в автомобиле молодых людей.

На полу в машине лежала бутылка от алкоголя. За рулем сидел молодой человек 1994 г.р., за задних сидения девушки 1996 и 2000 г.р., а рядом с водителем молодой человек 1999 г.р. Пассажиру стало плохо. Полиция вызвала врачей скорой помощи. Юношу положили на бок, проверили пульс, пытались привести в чувство.

Когда приехала скорая, юношу передали в руки врачей. Позже стало известно, что юноша скончался по дороге в больницу. Причину смерти юноши выясняют судмедэксперты.

Полиция сообщает, что для ответа на все вопросы будет проведено внутреннее расследование.

Полиция приносит искренние соболезнования близким покойного.