Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Будущий посол США в Литве обещает укрепить оборонное сотрудничество, но пока не комментирует возможности постоянной дислокации американских военных.

"Я полагаю, что литовцы и далее стремятся к большему вовлечению (США). Чем больше наш след в Балтийском регионе, тем, я думаю, счастливее сами страны Балтии", – сказал дипломат Роберт Гилкрист на слушаниях в Комитете по иностранным делам в Сенате США.

"Конечно, если меня утвердят, то я буду стремиться укреплять эту связь всеми возможными способами", – добавил он.

США реализует различные программы поддержки безопасности в Литве, инвестирует в военные полигоны и прочую инфраструктуру, в подготовку литовских военных.

В октябре в Литву на полгода прибыл батальон из 500 военных с танками и прочей техникой.

В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 по 2017 год в Литве была размещена рота американских военных (около 200 человек). Американцы вывели это подразделение после того, как в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

Литовские политики и дипломаты на встречах с американскими коллегами часто поднимают вопросы о постоянной дислокации военных США в стране.

Вопрос об этом Р. Гилкристу задал сенатор-демократ Тим Кейн, однако конкретного ответа на него не прозвучало.

"Я думаю, что литовцы и все страны Балтии далее будут просить столько, сколько мы в состоянии дать. Конечно, мы должны быть понимающими и чуткими в заботящих их вопросах безопасности. Если говорить о постоянном пребывании, то сейчас я не готов комментировать, но четко считаю, что прочные отношения в вопросах безопасности на всех уровнях фундаментально или даже экзистенциально важны для безопасности стран Балтии", – сказал дипломат.

"Всегда можно сделать больше и я знаю, что (страны Балтии) всегда стремятся к большему, но я скажу, что нынешние пребывание 500 военных с танками Abrams было с энтузиазмом встречено Литвой и Балтийскими соседями", – сказал он.

Р. Гилкрист назвал дезинформацию одним из наибольших вызовов, исходящих от России, и отметил, что США сотрудничали с литовскими властями и в создании программ органами безопасности, которые призваны идентифицировать дезинформацию на ранних стадиях.

Будущий посол с удовлетворением отметил усилия Литвы в обуздании дезинформации и сказал, что этому могли бы поучиться и американцы.

"В Балтийском регионе очень активно партнерство частного и общественного секторов. Обычные граждане активно наблюдают за тем, что появляется в СМИ, в этом вопросе они сотрудничают с правительством. Я думаю, что это не только интересно, но и было очень продуктивно в Литве", – сказал Р. Гилкрист.

Он также отметил, что Литва стремится добиться показателя финансирования обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта и акцентировал цель страны увечить оборонные ассигнования к 2030 году до 2,5% ВВП.

"Мы тесно и ними работаем, чтобы обеспечить разумное использование дополнительных денег, повысить наше взаимодействие и их готовность", – сказал дипломат.

Сенат еще должен утвердить кандидатуру Р. Гилкриста на должность посла в Литве.

Ранее он был заместителем послом в Швеции и Эстонии, в Госдепартаменте США возглавлял подразделение Бюро Европы и Евразии, ответственное за вопросы Балтийских и Северных стран. Р. Гилкрист также работал в посольствах в Ираке, Румынии, в последнее время возглавлял Операционный центр Госдепартамента США.

Он владеет испанским, французским, эстонским и румынским языками.

На должности в Литве он сменит завершившую работу в Вильнюсе Энн Холл, которая была послом с 2016 года.

Дипломат, публично заявивший о своем гомосексуализме, в 2011 году открыл в Эстонии фестиваль ЛГБТ Baltic Pride.