Учителя в Литве требуют выделить в бюджете на следующий год 118 млн. евро

31 октября у здания Министерства науки, образования и спорта Литвы перед встречей министра Альгирдаса Монкявичюса с представителями профсоюза протестовали работники системы образования (члены Литовского профсоюза работников сферы науки и образования), съехавшиеся со всей страны. Участники пикета требовали увеличить финансирование образования.

Председатель профсоюза Эгидиюс Милешинас 31 октября утром сказал, что в предложенном правительством Литвы бюджете на 2020 год на образование выделили на 62 млн. меньше, чем нужно для выполнения обещаний, данных профсоюзам.

С его позицией согласны и другие участники пикета.

"Нам хочешь-не хочешь нужно 118 млн. евро, чтобы осуществить все требования, чтобы зарплаты учителей увеличились. В 2009 году нам снизили зарплаты, их так и не вернули на докризисный уровень (...)", - подчеркнула председатель Мажейкского отделения профсоюза Юдита Текингундуз.

Министр вышел пообщаться с учителями и повторил, что проект бюджета еще не окончательный, для нужд системы образования будут искать дополнительные средства.

Милешинас сказал, что не надеется на принятие быстрых решений: "Сегодня только конец октября, еще 10 дней депутаты будут демонстрировать свои инициативы, вносить предложения, там посмотрим".

Министр Монкявичюс с представителями профсоюзов обсуждал возможности финансирования системы на 2020 год.